Vatrogasci objavili fotografije stihije na Hvaru: Pogledajte s čim su se borili

Velik požar otvorenog prostora izbio je u subotu poslijepodne na području Ivan Dolca na otoku Hvaru. Dojava je zaprimljena u 16.10 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage s Operativnog područja Hvar. Do 17.30 sati u gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad s ukupno 10 vozila i 37 vatrogasaca. U pomoć iz zraka bila su uključena i četiri kanadera.

Tijekom noći na požarištu je ostalo 15 vatrogasnih vozila i 60 vatrogasaca iz DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad, koji su nastavili sanaciju i nadzor požarišta. Danas na Hvar stiže pomoć iz Imotskog i Sinja. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume.

Vatrogasci iz Jelse objavili su na Facebooku dramatične fotografije na kojima se vidi s čim su se borili cijelo popodne i noć.

"Evo sada kad je situacija puno bolja nego što je bila u popodnevnim satima, nekoliko riječi o današnjoj intervenciji u Ivan Dolcu. Danas u 16.05 h dobivamo dojavu o požaru smetlišta u Ivan Dolcu,te odmah po dojavi kreće dežurna ekipa. Zbog veličine požara podignute su sve otočke snage i 2 kanadera.

Po dolasku na požariste situacija je izgledala vrlo ozbiljna i zahtjevna,te se je gašenje baziralo na obranu kuća,koje su uglavnom spašene,ali nažalost ima nekoliko i nagorenih okućnica i starijih automobila.

U kasnim popodnevnim satima na požariste se priključuju još dva kanadera te zajedno sa njima požar stavljamo donekle pod kontrolu. U noć smo ušli nešto mirnije, ali s velikim oprezom jer je fronta požara dosta velika i nepristupačna te zbog bure moramo biti spremni na sve izazove.

Hvala svim vatrogascima sa područja otoka koji su nadljudskim naporima dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju koja nije nimalo bezazleno izgledala. Naravno jedno veliko HVALA za sve mještane Ivan Dolca koji su nam bili od velike pomoći i pomagali koliko god su mogli. Sutra ujutro dolazi nam ispomoć sa kopna,te se nadamo puno boljoj i mirnijoj situaciji nego što je to bilo danas. Svim stanovnica i vatrogascima na južnoj strani otoka želimo mirnu i ugodnu noć", napisali su na stranicama sinoć.