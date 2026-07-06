Zgrada se srušila, a ona ostala zarobljena 32 sata. Djevojčica (12) otkrila što joj je pomoglo da preživi

Karina Blanko upravo je trebala početi trening spinninga koji predaje kada se sve počelo tresti. Podrhtavanja su postajala sve jača. Zgrabila je torbu i s ostalim istrčala van.

U tim se trenucima sjetila svoje 12-godišnje kćeri koja je bila kod kuće kada su dva razorna potresa pogodila Venezuelu krajem lipnja. Sjela je u auto i vozila najbrže što je mogla.

Drugi potres od 7,5 stupnjeva po Richteru bio je jedan od najjačih koji je pogodio zemlju u posljednjem stoljeću.

Kada je Karina stigla do zgrade u Caraballedi, u sjevernoj državi La Guaira, nije mogla vjerovati svojim očima.

Zgrada se urušila

"Vidjela sam zgradu, zatim prazninu gdje je bio naš dom, pa drugu zgradu", prisjetila se.

U njihovom stanu na prvom katu deseterokatnice, njezina kći je bila u majčinoj spavaćoj sobi kad je krenuo potres. Otrčala je u kuhinju i držala se za pult kada su se zidovi oko nje urušili.

Pala je na tlo.

"Vidjela sam kako se stvari tresu, padaju, lome, a onda su zidovi pucali. Zid koji je odvajao naš stan od stana prijateljice se urušio. Pomislila sam: 'Umrijet ću, nitko me neće spasiti'", ispričala je mlada Fabiana za BBC.

I tada su krenula mučna 32 sata i borba za preživljavanje u ruševinama.

Stojeći vani, Karina je vidjela polovicu kreveta njezine kćeri kako viri iz ruševina. "Trčala sam i vrištala 'Mrtva je, moja kći je mrtva'. Nisam znala što da radim", priznaje majka.

Za Fabianu, ispod srušene zgrade sve je utihnulo. Ležala je licem okrenuta prema gore, zarobljena urševinama sa svih strana. Strop joj je gotovo dodirivao lice. Iako je inače klaustrofobična, kaže da ju je obuzeo neobičan mir.

Priznaje da je vjerojatno bila u šoku.

Medicinska sestra koja je njegovala susjede počela je dozivati iz ruševina. Fabiana se javila.

Šest sati nakon potresa, medicinska sestra je spašena. Volonterima koji su ju izvukli kazala je da je pod ruševinama Fabiana - i da je još živa.

Nada pod ruševinama

"Predala sam se Bogu tražeći snagu da započnem novi život bez Fabiane. A onda mi je netko rekao - tvoja kći je živa", prisjeća se Karina trenutka kada se pojavio tračak nade.

Vrišteći je potrčala do zgrade, barem onoga to je ostalo od nje. Bacala se među ruševina i dozivala ime kćeri.

"Noga mi je bila savijena u bolnom položaju pa sam pomaknula dio ruševina kako bih je ispravila. Dok sam to radila sam se ogrebala i posjekla, ali sam pronašla bocu kečapa i malo ribanog sira. To me držalo pri svijesti", prepričava tinejdžerica.

U zoru su vatrogasci stigli do zgrade. Počeli su se probijati kroz ruševine i dozivali Fabianu, ali nije im odgovarala.

Majka je naravno postajala očajna.

"Rekli su mi da sen išta ne može učiniti i otišli su. Mislila sam da se možda ugušila ili doživjela srčani udar. Tada je prišao volonter i pitao što se događa. Viktor je moj heroj", kazala je majka.

Fabiana je pod ruševinama pronašla svoj mobitel. Nije bilo sigunala, no snimila je video. Vjerovala je da će ga na kraju moći poslai majci ili nekome tko će joj pomoći.

#Internacionales | 🇻🇪🙏¡La sonrisa de la esperanza! Fabiana Blanco, una niña de 12 años, logró ser rescatada con vida de entre los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, Venezuela.



Su valentía y sonrisa llena de esperanza durante el rescate, conmovieron al mundo;… pic.twitter.com/bGHHTZeFCY — #ÚltimaHora (@ultimahsv) July 2, 2026

Snimila video

"Stan - Ritamar Palace. Došlo je do potresa i puno je ruševina palo. Nema svjetla. Nema nikoga da nas spasi. Sama sam. Mnogi susjedi su zarobljeni u ruševinama. Trebamo vašu pomoć“, govori djevojka u videu.

U međuvremenu, Viktor je počeo dozivati Fabianu među ruševinama. Čula ga je i odgovorila.

Majka je vrisnula - njezina kći je bila živa.

"Ljudi su počeli dolaziti i donositi alat. Ali vatrogasci koji su bili tamo rekli su da je nemoguće probiti se i otišli", negoduje majka.

Nakon nekoliko sati, došla je druga grupa vatrogasaca koja ju je uvjerila da će izvući njezinu kćer. Ali nisu uspjeli.

U međuvremenu, volonter Viktor se stalno vraćao među ruševine kako bi razgovarao s Fabianom. Već se smračilo, no dobri ljudi upalili su vjetla na svojim motociklima i automobilima kako bi osvijetlili zgradu.

Malo po mali, dlijetlom su klesali i konačno napravili rupu dovoljno veliku da vide Fabianu. Snimka trenutka kada izvire nasmijano lice Fabiane među ruševinama proširila se internetom.

#28Jun | Fabiana, una niña que permaneció atrapada bajo los escombros tras el devastador terremoto en Venezuela, se ha convertido en el máximo símbolo de esperanza en el país.



La niña, que fue rescatada en La Guaira, cautivó a los rescatistas por la inmensa calma y madurez con… pic.twitter.com/60TRzdcZkh — El Nacional (@ElNacionalWeb) June 29, 2026

Novi početak

Puna 32 sata nakon potresa, spasioci su uspjeli iskopati tunel dovoljno širok da izvuku Fabianu. Nakon što je izašla iz ruševina, srušila se u naručje majke.

"Vidjela sam obitelj, zgradu potpuno srušenu i osjećala sam se kao da to nije stvarno nego dio TV serije", kazala je Fabiana.

Pretrpjela je prijelom lijevog stopala i dobila nekoliko ogrebotina i modrica, ali nasreću nije teže ozlijeđena.

Sada živi s bakom. Traume su, ipak, još svježe. "Isprba sam se bojala leći, pogotovo na leđa, jer bih se prisjetila kako je to bilo ležati u ruševinama", priznaje.

Od 50 ljudi koji u živjeli u zgradi, spašeno je samo troje.

Vjeruje se da su u katastrofalnim potresima život izgubile 3342 osobe, a deseci tisuća se još uvijek smatraju nestalima.