Tri dana bila pod ruševinama: Zadnjim atomima snage tražila je samo jednu stvar

Marlene Santana (69) tri dana ostala je pod ruševinama četverokatnice koja se urušila nakon snažnog potresa koji je pogodio Venezuelu.

Spasilačke ekipe iz Salvadora pronašle su je u subotu nakon višednevne potrage u četvrti Playa Grande u gradu La Guaira, a ona je spasioce iznenadila svojim zahtjevom.

Čim su je izvukli na sigurno – poželjela je popiti Coca-Colu.

Sada se oporavlja u bolnici u Caracasu, dok očajnički čeka vijesti o članovima svoje obitelji koji su također bili u kući kada se srušila. Govoreći iz bolničkog kreveta, Marlene je ispričala da su joj spasioci kroz tanku cjevčicu uspjeli dopremiti vodu.

'Voda najukusnija na svijetu'

"Donijeli su mi vodu kroz jednu malu cjevčicu. Bila je to najukusnija voda na svijetu", rekla je.

Nakon toga su je upitali želi li još nešto.

"Rekla sam im: Pepsi-Colu, Coca-Colu. Ali iskreno, nisam to stvarno trebala u tom trenutku. Već sam popila vodu", rekla je.

Prilikom urušavanja kuće zadobila je ozljedu glave. Vjeruje da je ostala zarobljena na mjestu gdje je nekada bila kuhinja jer je u blizini napipala šalicu za kavu.

"Kad sam podigla ruku i počela opipavati prostor oko sebe, bilo je jako tijesno. Dodirivala sam zidove ili možda drvo, nisam mogla razaznati što je jer nije bilo nikakvog svjetla", ispričala je.