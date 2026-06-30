Čudo nakon katastrofe u Venezueli: Dječak spašen iz ruševina nakon šest dana

Jordanski spasioci u Venezueli u utorak su izvukli dijete iz ruševina nakon razornih potresa prošli tjedan, jedinog preživjelog na šesti dan spasilačkih napora, prema venezuelanskim vlastima.

Jordanski spasioci izvukli su Kliebera Morana iz zgrade na adresi Los Corales Garden 1 u La Guairi nakon što je pod ruševinama zgrade proveo šest dana, rekla je venezueanska prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez u poruci na Telegramu.

Venezuela je prošle srijede pogođena s dva potresa magnitude 7.2 i 7.5 s jednom minutom razlike, koji su uzrokovali urušavanje zgrada i zarobili tisuće ljudi pod ruševinama, prema vlastima i spasilačkim timovima.

¡Un verdadero milagro en La Guaira!



Tras 6 días bajo los escombros del edificio Los Corales Garden 1, el pequeño Klieber Morán (3 años) ha sido rescatado con vida.



​Gracias a la misión de rescatistas de Jordania por este acto heroico



¡La esperanza sigue intacta! 🇻🇪🙏 pic.twitter.com/oqXK6clSRK — Cuatro F Web (@CuatroFWeb) June 30, 2026

Pomoć UNICEF-a stigla u Venezuelu

Moran, kojeg je Rodriguez opisala kao trogodišnjaka, a predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigez kao dvogodišnjaka, naknadno je odveden na liječenje, navodi se u poruci.

"Moramo se držati nade da ćemo nastaviti pronalaziti žive ljude ispod ruševina", rekao je Jorge u televizijskom obraćanju. "Rano ujutro, dvogodišnjak je spašen i trenutačno prima pomoć u zdravstvenom centru u Caracasu.

Pošiljka UNICEF-a u kojoj je bilo 47 metričkih tona humanitarnih zaliha pristigla je u Venezuelu u utorak, rekao je Stephane Dujarric, dodavši da će oprema pomoći u podršci djece i potrebitih obitelji.

Pošiljka uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, uključujući potrepštine za sigurne porode, njegu novorođenčadi, prevenciju i liječenje bolesti, dodao je Dujarric.