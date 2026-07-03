Spašen iz ruševina nakon osam dana, supruga mislila da je mrtav: 'On je heroj'

Osam dana nakon razornih potresa u Venezueli koji su odnijeli brojne živote, spasilačke ekipe su u čudesnoj operaciji izvukle muškarca koji je preživio ispod ruševina.

Četrdesetogodišnji zaštitar Hernán Alberto Gil Flores, koji je bio zatrpan ispod devet metara ruševina srušenog parkirališta trgovačkog centra u La Guairi, izvučen je u četvrtak nakon višednevnih napora lokalnih i međunarodnih spasilačkih timova.

Čileanski vatrogasci potvrdili su da je "u dobrom stanju" i da je prebačen u bolnicu, prenosi CNN. Trebalo im je više od 70 sati da ga spase.

Spasioci su prvi put u nedjelju dobili informaciju da bi netko mogao još biti živ pod ruševinama trgovačkog centra. Snimljen je trenutak kada su spasioci prvi put uspostavili vizualni kontakt s njim putem kamere za pretraživanje. Na snimci koju je objavila čileanska vatrogasna postrojba, vidi se kako muškarac maše kroz malu rupu između betona i krhotina.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Miracle: Venezuelan Security Guard Pulled Alive After 8 Days Beneath Earthquake Rubble



A remarkable rescue unfolded in Venezuela as emergency crews pulled 43-year-old security guard Hernan Alberto Gil Flores alive from the collapsed basement of a shopping centre, eight days… pic.twitter.com/84hJEIdoZz — upuknews (@upuknews1) July 2, 2026

Složeno izvlačenje

Tri su dana spasioci radili na tome da probiju siguran prolaz kroz ruševina kako bi mu dostavili sve ono nužno da ostane na životu.

Hitna pomoć je komunicirala s njim te su mu davali vodu, hranu i lijekove crijevom i štrcaljkom.

Video koji je podijelio predsjednik Salvadora Nayib Bukele prikazuje spasioca kako razgovara s Gilom i crijevom mu dostavlja narančastu tekućinu, potencijalno napitak s elektrolitima, dok se timovi pripremaju za njegovo spašavanje.

Nakon što su ga izvukli iz ruševina, snimljen je s maskom za kisik i krvavim okom.

"Nakon što smo ga ukrcali u kola hitne pomoći, bio je stabilno", kazao je za Reuters bolničar Venezuelanskog Crvenog križa Luis Rodríguez koji je pomagao u spašavanju.

"Tijekom vožnje je bio pri svijesti, fokusiran i surađivao je, a svi vitalni znakovi bili su unutar normalnih granica", dodao je.

Foto: Federico PARRA/AFP/Profimedia

Foto: Federico PARRA/AFP/Profimedia

Emotivne riječi supruge

Supruga spašenog muškarca Gusvimar Gonzales priznala je da je danima proživljavala ogromnu tugu jer je mislila da je njezin suprug poginuo. "Ali kad sam saznala da je živ, pojavila se zraka sunca. Držao se kao heroj", ispričala je novinarima.

Ova akcija spašavanja bila je izazovna jer je zgrada ostala nestabilna, a spasilačke ekipe morale su paziti na krhotine koje su padale. Tunel koji su iskopali nekoliko se puta urušio.

Sebastián Mocorquer iz tima Ujedinjenih naroda za procjenu i koordinaciju katastrofa pojasnio je da se razdoblje od tri dana nakon katastrofe smatra zlatnim prozorom za pronalazak preživjelih, pa je činjenica da je Gil izvučen živ pravo čudo.

Grad u kojem je Gil spašen jedan je od najteže pogođenih nezamislivom katastrofom. Najmanje je 2295 ljudi poginulo u dvama razornim potresima, objavio je u srijedu predsjednik Nacionalne skupštine i brat vršiteljice dužnosti predsjednice Jorge Rodríguez. Vjeruje se da je stvarni broj žrtava još veći.

Foto: MARTIN BERNETTI/AFP/Profimedia

Foto: Miguel MEDINA/AFP/Profimedia