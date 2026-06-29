Spektakl iznad Pariza! Munja pogodila Eiffelov toranj i stvorila nestvaran prizor

Udar munje obasjao je pariško nebo nakon što je udario u Eiffelov toranj tijekom snažne grmljavine koja je zahvatila francusku prijestolnicu, kreirajući jedan od najvećih vremenskih spektakala na svijetu Videozapisi dijeljeni na društvenim mrežama zabilježili su bljesak koji je pogodio 330 metara visok željezni toranj dok su tamni olujni oblaci obavijali grad. Iako se prizor činio alarmantnim, stručnjaci kažu da su takvi udari groma očekivani i da je spomenik posebno konstruiran da ih izdrži.

ORAGE À PARÍS FRANCE

🇫🇷 ⛈️

Impresionante tormenta eléctrica esta noche en el cielo de París.

La Torre Eiffel tocada por un rayo.

Junio 27 de 2026

Vía @wallapen pic.twitter.com/AYpb1jnqHa — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 28, 2026

Eiffelov toranj udara grom nekoliko puta godišnje, s procjenama od pet do deset izravnih udara godišnje, ovisno o aktivnosti grmljavine. Daleko od toga da predstavljaju strukturalnu prijetnju, ovi udari se sigurno kanaliziraju u tlo putem složenog sustava zaštite od groma. Zbog svoje visine toranj je prirodna meta tijekom grmljavinskih nevremena.

WATCH: Stunning footage shows moment Eiffel Tower in Paris struck by lightning pic.twitter.com/qURg9PzrKK — Rapid Report (@RapidReport2025) June 27, 2026

Munja obično udara u najviši vodljivi objekt u nekom području jer nudi najkraći put između električno nabijenih olujnih oblaka i tla. Međutim, suprotno uvriježenom mišljenju, toranj ne "privlači" munje. Umjesto toga, kada se formira munja, visoka željezna konstrukcija jednostavno postaje najučinkovitiji put za ogromnu električnu energiju. Cijela struktura djeluje kao divovski Faradayev kavez, princip koji je otkrio fizičar Michael Faraday u 19. stoljeću. Kada munja udari u toranj, električna struja putuje kroz metalni okvir umjesto da prolazi kroz ljude unutra ili na promatračnicama.

Eiffelov toranj jedno je od najsigurnijih mjesta za udar groma

Posebno dizajnirani sustavi uzemljenja u podnožju spomenika sigurno raspršuju struju u Zemlju u djeliću sekunde. Moderna zaštita od prenapona također štiti dizala, rasvjetne sustave, komunikacijsku opremu i elektroničku infrastrukturu tornja od oštećenja. Radi sigurnosti posjetitelja, vlasti pomno prate vremenske uvjete. Tijekom jakih grmljavinskih oluja ili jakog vjetra, dijelovi tornja mogu biti privremeno zatvoreni kao mjera opreza, iako sama munja rijetko uzrokuje strukturnu štetu.

Najnoviji udar groma dolazi u vrijeme kada veliki dijelovi zapadne Europe prolaze kroz intenzivan toplinski val ranog ljeta nakon kojeg slijede snažne grmljavinske oluje uzrokovane nestabilnim, vlažnim zrakom.

Takve su pojave sve češće jer topliji zrak zadržava više vlage, stvarajući povoljne uvjete za razvoj eksplozivnih oluja. Za turiste i Parižane, spektakularni bljeskovi mogu izgledati zastrašujuće, ali Eiffelov toranj ostaje jedno od najsigurnijih mjesta za udar groma, po svojoj prirodi.