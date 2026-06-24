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MISTERIJ U SRBIJI /

Nakon jakog nevremena, snimili čudnu pojavu: 'Zna li netko to objasniti?'

Nakon jakog nevremena, snimili čudnu pojavu: 'Zna li netko to objasniti?'
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Foto: X

Zaredali su se mnogobrojni komentari, a još nema nikakvog službenog objašnjenja

24.6.2026.
8:04
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
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Snažan pljusak u utorak je pogodio područje Pančeva u Srbiji i za sobom je ostavio neobičan prizor na rijeci Tamiš.

Naime, mnogi su prijavili da su vidjeli velike naslage pjene na površini rijeke. Društvenim mrežama su se počele širiti snimke na kojima se vidi gusta pjena kako pluta na vodi, a zaredali su se i mnogobrojni komentari. Navodno se pjena pojavila u blizini ispusta oborinskih voda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zdravo Pančevo (@zdravopancevo)

 

"Poslije pljuska u Pančevu kod Tri šerpe na površini se pojavila pjena. Da li neko zna da nam objasni pojavu?", bio je jedan od komentara uz objavu slike i na X-u.

 

 
SrbijaPančevoPjenaNevrijeme
komentara
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