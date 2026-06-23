Vučić sprema protuudar, najavio veliki obračun: 'Nervoza je velika'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je u utorak svoje pristaše na veliki skup u Beogradu 27. lipnja te najavio da će svi sudionici dobiti "glasački listić" s 15 predloženih tema, od kojih će moći odabrati pet koje smatraju svojim najvažnijim zahtjevima i očekivanjima od vlasti i države.

U videoporuci objavljenoj na Instagramu Vučić je naveo neke od ponuđenih tema, među kojima su veća briga o građanima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje zdravstvenih usluga, kvalitetnije obrazovanje, rast mirovina, smanjenje cijena lijekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu i ekologiju.

Istodobno je najavio da će idućeg tjedna početi s radom internetski portal namijenjen pritužbama građana na bahato ponašanje dužnosnika, od lokalne razine do najviših državnih dužnosnika.

'Istina i Srbija uvijek pobjeđuju'

Vučić je ocijenio kako je "nervoza velika kod onih koji su pokušavali srušiti i uništiti državu".

"Naše je samo da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje", rekao je.

Dodao je kako se "na kraju svaka istina sazna" te da "istina uvijek pobjeđuje".

Zahvalio je građanima na, kako je rekao, velikoj potpori.

"Hvala vam što ćete doći 27. lipnja na plato ispred Narodne skupštine. Hvala vam za svu ljubav i podršku. I kao što znate – istina i Srbija uvijek pobjeđuju", poručio je srbijanski predsjednik.

Oporba upozorava na pritiske uoči skupa

Vučićev poziv pristašama i članovima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) prate i upozorenja sindikata da se pritiscima na zaposlenike u brojnim poduzećima, osobito u javnom sektoru, nastoji osigurati što veći odaziv na skup.

Oporba, studentski pokret i nevladine organizacije smatraju da je riječ o pokušaju stvaranja protuteže kampanji "Studenti pobjeđuju" i velikom prosvjedu održanom 23. svibnja.

Prema procjeni organizacije Arhiv javnih skupova, na tom se prosvjedu okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi, dok je policija objavila da ih je bilo oko 34.300.

Prosvjedi traju od kraja prošle godine

Masovni protuvladini prosvjedi u Srbiji traju od kraja 2024. godine, a potaknuti su pogibijom 16 osoba u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga te zahtjevima javnosti za utvrđivanje odgovornosti vlasti.

Studentski pokret je zahtjevima za borbu protiv korupcije i demokratizaciju društva naknadno pridodao i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Vlast taj zahtjev odbija prihvatiti, iako je Vučić dosad u više navrata najavljivao mogućnost održavanja izbora, ali nije precizirao kada bi oni mogli biti raspisani.