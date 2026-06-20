Vučić otkrio kada će se održati izbori: Ključnu stvar je prešutio

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u subotu da će se "jedini izbori" održati u listopadu ili studenom ove godine, no nije precizirao misli li na parlamentarne ili predsjedničke izbore.

Kako prenosi N1 Srbija, Vučić je u intervjuu za tri provladine televizije rekao da će više detalja kazati 27. lipnja, na skupu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), gdje će također otkriti i hoće li biti kandidat za premijera.

Dužnosnici SNS-a više puta su izjavili kako žele da Vučić bude njihov kandidat na nadolazećim izborima.

Bez preciznih odgovora

Podsjetimo, studenti u blokadi i dio oporbe duže vrijeme zahtijeva izvanredne parlamentarne izbore, no Vučić ne daje precizne odgovore o datumu njihova održavanja.

Njegov uobičajen odgovor je da će se održati do kraja godine, od rujna do listopada ili kada nadležna institucija (predsjednik Srbije) odluči.