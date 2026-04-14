SVE JE JASNO

Vučiću neće biti dobro: Isplivala Magyarova fotografija koja otkriva što misli o Srbiji
Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

'Tisza podržava antikorupcijske napore srbijanskog naroda i što brži ulazak Srbije u Europsku uniju', naveo je Magyar

14.4.2026.
10:09
Erik Sečić
R.Z./ATAImages/PIXSELL
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak je nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj čestitao budućem premijeru Peteru Magyaru i poručio kako je uvjeren da će suradnja između dviju država nastaviti rasti. 

Također je zahvalio premijeru na odlasku i svojem bliskom savezniku Viktoru Orbanu zato što je "pomogao omogućiti takve odnose". Vučić je, podsjetimo, snažno podupirao Orbana uoči izbora i između ostalog naglasio da mu je beskrajno zahvalan za prijateljstvo Srba i Mađara te dodao da bez njega tog prijateljstva ne bi ni bilo. 

Ostaje za vidjeti kakav će biti odnos Vučića i novog predsjednika mađarske vlade, no zanimljivo je da je Magyar ranije kritizirao Vučićev režim. 

Objava koja puno otkriva

Magyar je tako u veljači prošle godine položio cvijeće na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, na mjestu tragedije gdje je 1. studenog 2024. godine pala nadstrešnica, a život je izgubilo 16 ljudi.

"Nakon nesreće, pojačali su se prosvjedi protiv dugogodišnjeg, korumpiranog vodstva zemlje. Ogromni prosvjedi već mjesecima se održavaju u Beogradu, Novom Sadu i nekoliko drugih većih gradova", naveo je tada Magyar ispod fotografije koju je objavio na društvenim mrežama. 

Istaknuo je da Srbija tako duboko političku krizu nije doživjela još od 2000. godine i pada Slobodana Miloševića. "Premijer (Miloš Vučević) možda je pao zbog prosvjeda, ali položaj srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Orbanovog prijatelja i poslovnog partnera, zasad se čini stabilnim. Prema analitičarima, to je upravo zato što Srbija nema snažnu jedinstvu i sposobnu oporbenu snagu poput Tisze", naveo je budući mađarski premijer.

"Tisza podržava antikorupcijske napore srbijanskog naroda i što brži ulazak Srbije u Europsku uniju. Također podržavamo jačanja prava i mogućnosti naših mađarskih sunarodnjaka u Vojvodini, kako bi što više njih moglo uspješno živjeti na svojoj rodnoj grudi", zaključio je Magyar.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred Magyarom su pune ruke posla, a Orban će možda imati više vremena za praznike

Aleksandar VučićPeter MagyarMađarskaSrbija
