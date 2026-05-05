Hrvatski stručnjaci analizirali modu na Met Gali: Evo što im je bilo najzanimljivije

TKO JE TOP, TKO FLOP? /

Sinoć se u New Yorku održala Met Gala, jedan od najvažnijih modnih događaja, gdje ulaznica stoji oko 85 tisuća eura. Ondje doduše nije bio gradonačelnik Zohran Mamdani, iako je to tradicija, ali zato se oglasio na twitteru.

Poručio je da bi radije pažnju usmjerio na tekstilne radnike koji stoje iza modne industrije. E da, prosvjedovalo se zbog izrabljivanja radnika u tvrtkama Jeffa Bezosa, koji je inače, sponzor večeri.

Navodno zbog Bezosa i Lauren Sanchez na Met Galu nisu stigle Zendaya i Meryl Streep. No, vratimo se mi modi.

Tema je bila Moda je umjetnost, pa je u to ime Heidi Klum stigla kao živa skulptura. Sabrina Carpenter nosila je filmsku vrpcu inspiriranu Audrey Hapburn i filmom Sabrina. Puno se pričalo o Bad Bunnyju koji se prerušio u starca, ali i o oklopu Kim Kardashian, narančastoj kreaciji koja je dovršena u autolakirnici. O modi na Met Gali pitali smo i hrvatske stručnjake.