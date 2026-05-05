Kuk o potresu na istoku Hrvatske: 'Nije takav da bi trebao izazvati materijalne štete'

ZATRESLO SE TLO /

Potres magnitude 4,1 prema Richteru zatresao je istok Hrvatske.

Mnoge je probudio u 2 sata i 35 minuta ujutro s epicentrom oko 30 kilometara sjeveroistočno od Osijeka, na području Kopačkog rita na dubini od oko 13 kilometara.

Najbliže epicentru bila su mjesta Zmajevac i Batina. Podrhtavanje je registrirano i s druge strane državnih granica Srbije i Mađarske, no veće štete nisu zabilježene.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je da su navodno evidentirane neke materijalne štete i to, prema dosadašnjim informacijama, s druge strane granice.

"Ovo nije potres koji bi trebao izazivati materijalne štete. Dakle, pitanje je kvalitete građevina na kojima su manifestirane. S obzirom na jačinu, tj. energiju, potres se osjetio na širem području. Zabilježili smo i nekoliko naknadnih potresa", rekao je Kuk.