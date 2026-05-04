PREKINUTO DJETINJSTVO /

Slavonski Brod prisjetio se najmlađih žrtava: Tog dana ubijeno je šestero djece

Slavonski Brod obilježava jedan od najtežih dana za vrijeme Domovinskog rata i prisjeća se najmlađih žrtava. 3. svibnja 92. u srbijanskom zračnom napadu ubijeno je 16 osoba, među kojima i šestero djece. Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu Hrvatski je sabor izglasao u travnju prošle godine. 

402 djece izgubilo je život tijekom ratnih godina. Kod spomenika "Prekinuto djetinjstvo", cvijeće i svijeće položili su i ministri obrane i branitelja.

4.5.2026.
21:52
Tajana Gvardiol
Domovinski RatSlavonski BrodRatDjeca
