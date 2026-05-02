UBIJENI IZ ZASJEDE

Prošlo je 35 godina od pogibelji 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL/Ilustracija

2.5.2026.
10:29
Hina
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno Spomen obilježja u središtu mjesta, u Borovu nedaleko Vukovara u subotu se obilježava 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika vinkovačke Specijalne policije. U pokušaju spašavanja dvojice zarobljenih policajaca, dvanaestoricu vinkovačkih specijalaca 2. svibnja 1991. u tadašnjem Borovu Selu, a današnjem Borovu ubili su i masakrirali pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba na tom području.

Ispod Spomen obilježja vijence će položiti i svijeće zapaliti članovi obitelji, rodbine i suborci ubijenih policajaca te državna i druga izaslanstva koja će do Spomen obilježja doći u mimohodu od ulaska u Borovo. U vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona bit će služena misa zadušnica nakon koje će biti dočekani sudionici memorijalne utrke "12 redarstvenika".

U Borovu su ubijeni policajci Stjepan Bošnjak (1955.), Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.), Mladen Šarić (1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašić (1969.), Ivica Vučić (1961.), Luka Crnković (1970.), Marinko Petrušić (1966.), Janko Čović (1965.), Željko Hrala (1968.) i Mladen Čatić (1971.). Ubijeni su iz zasjede, nakon što su u noći s 1. na 2. svibnja 1991. dvojicu njihovih kolega, Zvonimira Matkovića i Dalibora Križanovića, tijekom redovite ophodnje, u Borovu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca.

BorovoVukovarDomovinski RatVijenciSpomen Obiljezje
