Marija Šerifović proživljava noćnu moru: 'Nikada u životu nisam osjetila ovakvu bol'

Pjevačica Marija Šerifović (41) tijekom odmora na Baliju doživjela je nezgodu zbog koje je usred noći završila u bolnici. Cijelu situaciju podijelila je sa svojim pratiteljima u novom vlogu objavljenom na svom YouTube kanalu, gdje je otkrila kako je jedan nespretan pad gotovo u trenutku promijenio ostatak njezina putovanja.

"Sada je petak, 23.46. Nalazim se u taksiju na putu prema bolnici", ispričala je Marija u videu. Objasnila je kako je prije nezgode sve bilo u redu te da je samo krenula niz stepenice kako bi majci odnijela lijek protiv bolova. "Obula sam svoje kroksice i pala. Sada idem provjeriti hoću li ostatak odmora provesti u miru ili s gipsom, na štakama ili s longetom", rekla je pjevačica. U jednom trenutku priznala je i koliko je situacija bila neobična. "U automobilu sam s osobom koju doslovno poznajem tek 60 minuta", našalila se, pokušavajući zadržati dobro raspoloženje unatoč boli.

Umjesto loma, teška ozljeda ligamenata

U bolnici su je odvezli na pretrage u invalidskim kolicima, a tijekom cijelog procesa nije skrivala koliko joj je teško. "Nikada nisam osjetila ovakvu bol, nikada u životu", poručila je svojim pratiteljima. Nakon pregleda stigle su i dobre vijesti. "Kosti nisu slomljene, čini se da su mi stradali ligamenti. Nema pomicanja, noga je imobilizirana, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara treba mi pet minuta", otkrila je Šerifović.

Iako joj je ozljeda pokvarila dio odmora, pjevačica nije dopustila da je potpuno zaustavi. Nakon povratka u Beograd nastavila je s terapijama, a unatoč problemima s nogom uspjela je održati i koncert u Sava Centru.