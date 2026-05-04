Jeftinije gorivo, niže cijene u trgovinama? Distributeri otkrili hoćemo li to osjetiti na novčanicima

Brže nego usjevi, rasle su cijene goriva i zamalo pokosile hrvatske poljoprivrednike. Od Vlade do polja, ovog puta stižu nešto bolje vijesti. Plavi dizel pojeftinjuje sedam centi.

"To će za nas svakako biti dobro, samo kao i sve, kod nas dolazi kasno. Više-manje smo odradili proljetnu sjetvu i tu potrošnju. Skuplja je sjetna u svakom slučaju", napomenuo je poljoprivrednik Mihael Bagarić.

Od plaće ćemo od sutra na rezervoaru od 50 litara dizela uštedjeti tri. No, za predsjednika Vlade niže, ograničene cijene goriva poruka su cijelom gospodarstvu, posebno turizmu.

"Pogotovo u kriznim okolnostima kada bukte sukobi svi nalaze načina da privuku turiste, najjednostavniji način je da budete jeftiniji. Procjene nadležnih tijela je da se 50 posto odlučuje last minute, moramo biti jako mudri kako bi turistička sezona bila kvalitetna", ističe premijer Andrej Plenković.

U teoriji, cijene tako ne bi trebale dramatično rasti. Distributeri kažu da su dio poskupljenja već preuzeli na sebe.

"Kada je bilo povišenje cijena logističari i proizvođači su dio poskupljenja uzeli na sebe, a sada kada trend ide u suprotnom smjeru, moramo očekivati da će se dio tih početnih ulaganja nastojati i vratiti, tako da ne možemo u kratkom roku očekivati promjene cijene", poručuje član Savjeta Udruge trgovine i logistike Stjepan Roglić.

Što s drugim cijenama?

Kažu kako su ova smanjenja neznatna.

Na pitanje koliko dugo bi cijene goriva trebale stagnirati ili padati da se to vidi u novčanicima hrvatskih građana, Roglić odgovara: "Možemo govoriti o tjednima i mjesecima, nikako u ovako kratkim periodima, možda tek u šestom mjesecu".

Predsjednik Zoran Milanović kaže da je problem što niti proizvodimo, niti izvozimo dovoljno hrane.

"Što bi Vlada tu trebala i može? Kratkoročno ništa, dugoročno za neke stvari je kasno. Hrvatska je od proizvođača postala totalni uvoznik hrane i tu smo crna kokoš u EU, jer ipak EU proizvodi dovoljno za svoje potrebe i ima viškove", kaže predsjednik.

Ali ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić je ipak optimističniji.

"Inflatorni pritisci postoje, ali rast plaća je definitivno značajniji i na taj način kupovna moć, unatoč površnu percepciju raste i standard naših građana bez obzira na percepciju u društvu i medijima, ovo možda što ću reći nije popularno, ali inflatorni pritisci nisu snažniji od realnog rasta plaća", ističe.

S kojim mnogi i dalje nisu zadovoljni.