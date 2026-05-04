Objavljene nove cijene goriva: Evo za koliko ćemo točiti od sutra
Iz Vlade ističu kako bi cijene bez njihove intervencije bile osjetno više
Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama naftnih derivata.
Prema njoj, najviše maloprodajne cijene određuju se prema formuli koja u obzir uzima prosječnu cijenu goriva u prethodna dva tjedna, uz ograničene marže.
Nove cijene, koje vrijed od utorka, iznose:
Iz Vlade ističu kako bi cijene bez njihove intervencije bile osjetno više. Prema tim izračunima, benzin bi koštao 1,79, dizel 1,93, a plavi dizel 1,29 eura po litri.
UNP za spremnike stajao bi 1,73 eura po kilogramu, a za boce 2,44 eura.