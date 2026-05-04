VLADA ODLUČILA /

Objavljene nove cijene goriva: Evo za koliko ćemo točiti od sutra

Foto: Net.hr

Iz Vlade ističu kako bi cijene bez njihove intervencije bile osjetno više

4.5.2026.
9:58
Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama naftnih derivata.

Prema njoj, najviše maloprodajne cijene određuju se prema formuli koja u obzir uzima prosječnu cijenu goriva u prethodna dva tjedna, uz ograničene marže.

Nove cijene, koje vrijed od utorka, iznose: 

  • 1,64 eura po litri benzina (bez promjene)
  • 1,72 eura po litri dizela (pad 0.06 eura)
  • 1,22 eura po litri plavog dizela (pad 0.07 eura)
  • 1,58 eura po kilogramu UNP-a za spremnike (pad 0.18 eura)
  • 2,16 eura po kilogramu UNP-a za boce (pad 0.18 eura)

Iz Vlade ističu kako bi cijene bez njihove intervencije bile osjetno više. Prema tim izračunima, benzin bi koštao 1,79, dizel 1,93, a plavi dizel 1,29 eura po litri. 

UNP za spremnike stajao bi 1,73 eura po kilogramu, a za boce 2,44 eura. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
