Hezonja srušio cijene: Pogodio tricu iz dnevnog boravka i omogučio navijačima popust

Platforma za gledanje sporta DAZN dvostruko je smanjila cijenu pretplatnicima za gledanje španjolske košarke jer je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja to zatražio ako opet pogodi tricu iz velike udaljenosti, što je i učinio u nedjelju protiv Murcije.

Paket „Plan košarke“, koji uključuje utakmice španjolske lige i NBA doigravanja, koštao je mjesečno 6,99 eura.

Hezonja, aktivan na društvenim mrežama, bio je pogodio protiv Valencije tricu iz velike udaljenosti, a onda je poslao izazov DAZN-u.

„Ako to još jednom učinim, ljudi će plaćati 2,99 eura?“, bio je napisao.

U subotu je zabio 40 koševa u pobjedi vodećeg Real Madrida od 131-123 nad trećeplasiranom Murcijom, ali poseban trenutak dogodio se pred kraj utakmice.

Iz daljine je pogodio tricu kojom je njegova momčad u tom trenutku smanjila zaostatak na 110-111, a komentator je u televizijskom prijenosu vikao dok je lopta letjela prema košu: „Odande Mario, odandeee…“. „Za 2,99 eura za gledanje Plana košarke!“, uskliknuo je kada je lopta prošla kroz obruč.

Hezonja je u tom trenutku prstima gestikulirao novac okrećući se publici i naklonivši se.

„Mario Hezonja je pogodio tricu iz 'svoje kuće' pa Plan košarke od idućeg tjedna ima novu cijenu od 2,99 eura“, priopćio je DAZN putem društvene mreže X.

Publika u dvorani Palača sportova u Madridu oduševljeno je pljeskala 31-godišnjem igraču koji je završio utakmicu s 53 valorizacijska boda, a što je prosjek učinkovitosti koji uključuje postignute koševe, asistencije, blokade i skokove.

Organizator španjolskog prvenstva Liga ACB (Liga Endesa) priopćila je na svojoj internetskoj stranici da je Hezonja odigrao "jednu od najboljih utakmica u povijesti španjolske lige".

"Nitko nikada nije skupio 53 valorizacijska boda u manje od 30 minuta provedenih na terenu", navedeno je u priopćenju. Dubrovčanin je na parketu proveo 29 minuta i 40 sekundi.

Više valorizacijskih bodova ostvario je samo Pete Mickael koji je 2006. godine imao 54 boda prilikom nastupa za Rio Breogan.

POGLEDAJTE VIDEO: Rađa: 'Bilo bi više problema nego koristi da dovedemo Hezonju za jednu utakmicu'