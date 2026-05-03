Nevjerojatna utakmica Hezonje: Hrvatski košarkaš sam pobijedio Murciju

Sjajnu je utakmicu odigrao hrvatski košarkaš Mario Hezonja koji je bio uvjerljivo najbolji igrač u pobjedi madridskog Reala na domaćem parketu protiv Murcije od 131-123, nakon produžetka, u 29. kolu španjolskog prvenstva.

Na poluvremenu je Murcia vodila 63-50, ali je Real predvođen Hezonjom, odradio odlično drugo poluvrijeme u kojem je izbrisao minus te je na kraju slavio nakon dodatnih pet minuta igre.

Hezonja je utakmicu završio s čak 40 ubačenih poena, a čak je 35 postigao kombinirano u drugom poluvremenu i produžetku. Tome je dodao 11 skokova i šest asistencija te je apsolutno najzaslužniji što je njegov Real upisao 26 ligašku pobjedu ove sezone.

Za dva poena je Hezonja gađao 4-8, za tricu odličnih 8-12 te s linije slobodnih bacanja 8-9.

Real je i dalje uvjerljivo vodeći na ljestvici domaćeg prvenstva te ima omjer 26-3. Valencia i Murcija su na drugom i trećem mjestu s 21 pobjedom i osam poraza.

