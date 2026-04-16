EUROLIGA /

EUROLIGA /
Hezonja predvodio Real u pobjedi nad Crvenom Zvezdom

Hezonja predvodio Real u pobjedi nad Crvenom Zvezdom
Foto: Alba Pacheco/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

16.4.2026.
23:50
Hina
U susretu posljednjeg, 38. kola regularnog dijela Eurolige, košarkaši Real Madrida su pobijedili Crvenu zvezdu sa 103-82 uz 19 koševa hrvatskog reprezentativca Maria Hezonje.

Gosti su bolje otvorili utakmicu, u prvoj četvrtini imali su i šest razlike (25-19), no Real je do kraja prve dionice serijom 8-0 okrenuo rezultat (27-25), a u drugoj četvrtini pobjegao na +12.

Treća četvrtina je također pripala "Kraljevskom klubu", a kada je Real početkom posljednjeg perioda poveo sa 20 razlike više nije bilo dvojbe oko pitanje pobjednika.

Real su do 24. pobjede predvodili Hezonja sa 19 koševa, Facundo Campazzo sa 16 koševa i osam skokova, te Theo Maledon sa 12 koševa i pet skokova. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Jordan Nwora sa 15 i Chima Moneke sa 14 koševa.

Real ostaje u igri za drugo mjesto uoči doigravanja, a do te će pozicije doći u slučaju da Valencija u petak izgubio u Sarajevu od Dubaija. S druge strane beogradski klub će igrati u play-inu, ali će nakon utakmica Panatinaikosa i Efesa, Monaca i Hapoela, te Barcelone i Bayerna biti poznato s koje pozicije.

Mario Hezonja | Real Madrid Košarka | Kk Crvena Zvezda | Euroliga
