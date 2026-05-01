Hezonja na korak do Final Foura: Real deklasirao Hapoel

Košarkaši Real Madrida s uvjerljivih su 102-75 pobijedili Hapoel Tel Aviv i u drugoj utakmici doigravanja za plasman na euroligaški "Final Four" te poveli s 2-0 u seriji na tri pobjede.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je u tu pobjedu ugradio 11 koševa, sedam skokova i četiri asistencije.

Facundo Campazzo je predvodio pobjedničku momčad s 23 poena i šest asistencija, Usman Garuba je spojio 13 koševa i devet skokova, a 13 poena je ubacio i Theo Maledon.

Daniel Oturu je s 19 koševa bio najbolji strijelac Hapoela, a 11 poena je ubacio Elijah Bryant.

Treća utakmica je na rasporedu u utorak, 5. svibnja, a Hapoel je domaćin u Sofiji, gdje će biti odigrana i četvrta utakmica uspije li izraelska momčad doći do pobjede.

I u preostala tri para doigravanja je rezultat 2-0, koliko vodi Olympiakos protiv Monaca, Panathianikos protiv Valencije te Fenerbahče protiv Žalgirisa.

