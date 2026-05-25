U susjedstvu upozorenje na ebolu: Dvoje ljudi vratilo se iz Ugande sa simptomima

U sjevernoj talijanskoj regiji Lombardija izdano je zdravstveno upozorenje nakon što su u pokrajini Como otkrivena dva sumnjiva slučaja ebole.

Slučajevi se odnose na ženu iz Lurate Caccivio i muškarca iz Bulgarograssa koji su se u protekla 24 sata vratili iz Ugande s drugim članovima svojih obitelji nakon što su tamo proveli oko tri mjeseca kao humanitarni radnici, piše Euronews.

Oboje su razvili simptome karakteristične za virus ebole, uključujući visoku temperaturu, mučninu, povraćanje i crijevne probleme. Brzo su prebačeni u milansku bolnicu Sacco, specijaliziranu ustanovu za liječenje zaraznih bolesti visokog rizika, gdje su u tijeku testovi potrebni prema nacionalnim i međunarodnim protokolima.

'Još nema sigurnosti da se radi o eboli'

Regionalni ministar socijalne skrbi Lombardije, Guido Bertolaso, potvrdio je da su aktivirani izvanredni postupci, naglasivši da trenutno nema službene potvrde prisutnosti virusa.

"Još uvijek nema sigurnosti da se radi o eboli“, rekao je Bertolaso ​​na konferenciji za novinare, objasnivši da se rezultati dijagnostičkih testova očekuju kasnije u ponedjeljak i da se "nadamo da će biti negativni“.

Prema riječima regionalnog ministra, dva pacijenta dolaze iz područja Ugande blizu granica s Demokratskom Republikom Kongo i Ruandom, regijama koje su trenutno pod nadzorom zbog porasta broja slučajeva ebole.

Međutim, liječnici smatraju da je oblik malarije vjerojatnija dijagnoza, moguće cerebralna malarija u slučaju 30-godišnje žene, koja će možda morati biti primljena na intenzivnu njegu. Žena je navodno razvila teže simptome, uključujući vrlo visoku temperaturu i blage neurološke probleme. Smatra se da se i njezina kći zarazila malarijom dok su bile u Ugandi.

Klinička slika je blaža za 31-godišnjeg stanovnika Bulgarograssa, koji ima temperaturu od oko 38°C i gastrointestinalne probleme, no zdravstvene vlasti su ipak odmah aktivirale protokole nadzora za sumnjive slučajeve ebole zbog mjesta odakle su pacijenti putovali. U međuvremenu, ostalih pet članova dviju uključenih obitelji prate se i drže pod zdravstvenim nadzorom nadležnih tijela.

Rizak od ebole u Italiji nizak

U službenoj izjavi, Ministarstvo zdravstva naglasilo je da rizik od ebole u Italiji "ostaje vrlo nizak". Ministarstvo je također potvrdilo da je nacionalni sustav za pripravnost i odgovor na zarazne izvanredne situacije u potpunosti operativan.

Ministarstvo neprestano prati situaciju u bliskoj koordinaciji s regionalnim vlastima Lombardije, Visokim institutom za zdravlje, bolnicom Sacco u Milanu, bolnicom Spallanzani u Rimu i drugim zdravstvenim ustanovama uključenim u upravljanje epidemijskim izvanrednim situacijama.

U nedjelju je održan sastanak Odbora za zdravstvenu sigurnost Europske komisije posvećen posebno izvanrednoj situaciji s ebolom, uz sudjelovanje nadležnih talijanskih ministarstava i glavnih nacionalnih zdravstvenih tijela.

Bertolaso ​​je također kritizirao preuranjeno širenje slika i izjava o slučaju, naglašavajući da su pokrenuti postupci bili samo mjere opreza utvrđene međunarodnim zdravstvenim protokolima.

Prema riječima regionalnog ministra, neke od javnih komunikacija mogle su izazvati uzbunu među stanovništvom čak i prije bilo kakve službene kliničke potvrde. Gradonačelnica Lurate Caccivio, Serena Arrighi, također je ujutro u izjavi obavijestila stanovnike da su aktivirani potrebni zdravstveni protokoli.

Šef WHO-a: 'Trenutno nas epidemija prestiže'

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je na brzinu trenutne epidemije ebole u središnjoj Africi, koja je do sada odnijela najmanje 220 života.

"Hitno povećavamo operacije, ali trenutno nas epidemija prestiže“, rekao je u ponedjeljak glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, rekavši na online sastanku Afričke unije da zdravstveni radnici "sustižu zaostatak“ jer broj sumnjivih slučajeva prelazi 900.

Tedros će u utorak otputovati u Demokratsku Republiku Kongo (DRK), u čijoj se pokrajini Ituri nalazi trenutni žarište zaraze.

DR Kongo je tijekom desetljeća imao više od desetak epidemija ebole. Zdravstveni stručnjaci kažu da su prošlogodišnja smanjenja međunarodne pomoći od strane SAD-a i drugih bogatih zemalja pogubna za istočni Kongo zbog jedinstvenih problema regije.

Humanitarne skupine koje se bore protiv trenutne epidemije ebole također kažu da nemaju potrebnu opremu, poput zaštitnih vizira i odijela za zaštitu zdravstvenih djelatnika od infekcije, kompleta za testiranje te vreća za tijela i drugih materijala potrebnih za sigurno pokapanje tijela žrtava, koja mogu biti vrlo zarazna.

Zdravstvene vlasti Ugande u subotu su potvrdile prve lokalne slučajeve zaraze: vozač i zdravstveni radnik bili su u kontaktu s kongoanskim pacijentom koji je umro 11. svibnja. Ministarstvo zdravstva priopćilo je u ponedjeljak da su još dva zdravstvena radnika u privatnoj bolnici u Kampali pozitivna na testu.

Virus ebole tipa Bundibugyo, odgovoran za trenutnu epidemiju, nema odobreno cjepivo niti tretman. Epidemija je proglašena globalnom zdravstvenom krizom.

Pronalaženje i izolacija kontakata oboljelih od ebole smatra se ključnim za zaustavljanje širenja bolesti, koja se obično manifestira kao hemoragijska groznica.