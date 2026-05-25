Kupci se ne mogu načuditi cijeni popularne namirnice: 'Bolje je uzeti pola kile janjetine pa se nabubati'

Prve domaće mahune stigle su na tržnice i privukle pažnju kupaca, ponajviše zbog cijene.

"Većinom je po 10 eura, 10 do 12 najviše. Isto tako je bilo i prošle godine", rekla je prodavačica na tržnici Marica Nejašmić i dodala da su kupcima mahune skupe.

"Njima je sve skupo", rekla je Nejašmić.

Pada proizvodnja mahuna

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, proizvodnja mahuna prošle je godine bila manja četiri tisuće tona u odnosu na godinu prije. Istodobno, cijene su rasle.

"U odnosu na prije dvije godine je duplo skuplja. Bila je 20 kuna, sada je 75 i u skladu sa svim ostalim poskupljenjima", rekla je Dora Luketin.

"A eto, odlučimo se kupiti pa nema veze. Skupo je, ali što ćemo sada. Opet uzmemo jer se treba hraniti zdravo", rekla je Ljiljana Roglić.

'Bolje je uzeti kilo janjetine'

Iako se smatraju zdravom i hranjivom namirnicom, mahune, baš zbog cijene, nisu uvijek prvi izbor svih kupaca.

"Sve je skupo i nemojte me više ništa pitati jer ne znam kako ću od prvog do prvog izaći na kraj", rekla je Marija.

"Lijepo, divota, 20 eura je kilogram janjetine. Onda je bolje uzeti pola kile janjetine pa se nabubati", rekla je Sofija.

Zdrava hrana sve skuplja

Nutricionisti upozoravaju kako je zdrava prehrana, posebno svježe voće i povrće, posljednjih godina sve skuplja.

"Nažalost i taj socijalni moment, kada odabiremo način prehrane, nikad nije bio toliko dominantan kada govorimo o voću i povrću. Mi moramo reći da je cijena istih, koje mi zagovaramo, znatno veća nego prethodnih godina", rekla je Olja Martinić, nutricionistkinja i dijetetičarka.

Dok cijene svježeg povrća ne padnu, dio građana češće bira smrznute proizvode.

"Danas na pazaru su vam 10 eura fažoleti, 10 je eura pečena koka, pa možete vidjeti i usporediti što nam je sve potrebno za jedan obrok za četveročlanu obitelj“, rekla je Martinić.

Prodavači očekuju da će s dolaskom većih količina mahuna na tržnice cijene ipak biti niže.

"Ja imam zasađeno jedno 3 do 4 kila fažola koji je sad nikao, raste. Za jedno 20 tak dana doći za berbu i tad će cijena padati", rekao je vlasnik OPG-a Ante Jurić i dodao da će cijena biti između pet i šest eura.

Dio kupaca zato planira pričekati niže cijene. Nekoć povoljna namirnica dosegnula je cijenu kilograma mljevene svinjetine.