Trešnje šokirale, a što je s ostalim voćem? Bacili smo pogled na cijene u četiri velika lanca

Kupci na zagrebačkim tržnicama ovih su dana neugodno iznenađeni cijenama ranih trešanja. Za kilogram uvoznih, španjolskih trešanja, na pojedinim štandovima treba izdvojiti i do 20 eura, što je za mnoge, kažu, potpuno nedostižno s hrvatskim plaćama.

Na tržnicama su zasad uglavnom dostupne uvozne trešnje, dok će domaće, ističu prodavači i uzgajivači, u većim količinama stići tek krajem svibnja. Kupci smatraju da se cijene voća sve manje prilagođavaju životnom standardu građana.

Robert Hadžić, vlasnik OPG-a za RTL Danas otkrio je da će svoje ovogodišnje domaće trešnje prodavati za 7 do 8 eura po kilogramu što je gotovo tri puta jeftinije od nekih trenutno ponuđenih uvoznih.

Glavni problem, tvrdi, nisu sami proizvođači nego preprodavači. „To je totalno ludo vrijeme, nema veze s realnošću. U redu, to je španjolska trešnja, vjerojatno iz Extremadure, koja puno ranije stiže nego naša, ali mogu sa sigurnošću reći da te iste trešnje u zemljama gdje se izvoze, poput Njemačke ili Austrije, nisu 20 eura. Možda su 10 do 12, ali ne 20. Ovo je zbilja špekulativno i masovno nas pljačkaju”, poručuje Hadžić.

Slijedom vijesti o bezobrazno skupim trešnjama provjerili smo kako stoje stvari s ostalim voćkama, ali u velikim trgovačkim centrima. U nastavku donosimo pregled cijena koji će vas dočekati u dućanima od srijede, 6. svibnja.

U sva četiri promatrana trgovačka centra u redovnoj su ponudi banane, naranče i jabuke, voće koje građani najčešće kupuju tijekom cijele godine.

Banane se tako u Konzumu prodaju po 1,49 eura za kilogram, dok je u Lidlu kilogram 1,59 eura. Spar također drži cijenu od 1,49 eura po kilogramu, a u Kauflandu su banane dostupne po 0,77 eura za kilogram.

Naranče su u Konzumu 1,29 eura za kilogram. Lidl ih nudi u pakiranju od dva kilograma za 2,48 eura, dok je u Sparu isto pakiranje 1,68 eura. U Kauflandu kilogram naranči stoji 0,69 eura.

Jabuke su također zastupljene u svim lancima. Konzum kilogram Idared jabuka prodaje za 1,69 eura, Lidl Granny Smith za 1,29 eura po kilogramu, Spar zelene jabuke za 2,19 eura u pakiranju od dva kilograma, a Kaufland kilogram zelenih jabuka za 1,29 eura.

Pakirano bobičasto voće

U ponudi su i borovnice te maline, koje se uglavnom prodaju u manjim pakiranjima.

Konzum borovnice nudi po cijeni od 4,99 eura za 500 grama, jednako kao i Spar. Lidl ima pakiranje borovnica od 125 grama za 1,49 eura.

Maline su dostupne u Lidlu po 1,69 eura za 125 grama, dok Kaufland isto pakiranje prodaje za 1,59 eura.

Na policama su i jagode. Spar bio jagode prodaje za 1,59 eura za 250 grama, a Kaufland domaće jagode za 2,49 eura za 500 grama.

Breskve i grožđe

Među voćem koje se sve češće pojavljuje na policama su i breskve te grožđe.

Breskve su u Sparu dostupne po cijeni od 2,09 eura za 500 grama, a istu cijenu drži i Kaufland.

Konzum crveno grožđe prodaje za 2,99 eura po kilogramu, dok je bijelo grožđe 1,79 eura za 500 grama. Lidl crveno grožđe nudi u pakiranju od 500 grama za 2,49 eura, a Kaufland bijelo grožđe za 1,89 eura za 500 grama.

Sezonsko voće još čeka puni dolazak Pregled ponude pokazuje da se police postupno pune proljetnim i ranim ljetnim voćem, no dio artikala još uvijek dolazi pretežno iz uvoza i prodaje se u manjim pakiranjima.

