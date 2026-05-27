Pjevačica Tijana Bogićević o bodovima srpskog žirija na Eurosongu: 'Glasala bih slično'

Srpska pjevačica Tijana Bogićević (44), u razgovoru za Blic progovorila je o izgledu, godinama i pripremama za nadolazeće projekte, a dotaknula se i ovogodišnjeg Eurosonga.

Pjevačica ističe kako redovito trenira, pazi na prehranu i njeguje se, ali naglašava da joj je najvažnije kako se osoba osjeća, a ne broj godina.

“Bitno je da za svoje godine izgledam lijepo. Nije poanta izgledati 10 ili 20 godina mlađe, nego izgledati dobro”, poručila je uz osmijeh.

Dodaje i da joj ne smeta kada je oslovljavaju kao “gospođu”, jer godine ne doživljava kao ograničenje. Otkrila je i da priprema veliki koncert te novi duet s reperom Marčelom, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana, dok se koncert u Sava Centru planira za kraj godine.

Komentirajući ovogodišnje glasanje na Eurosongu, Bogićević je istaknula kako u glazbenom natjecanju ne bi trebalo biti mjesta “susjedskim simpatijama”.

“Svatko glasa kako želi, nema tu susjedskog simpatiziranja. Da su nam Hrvati dali 4 ili 5 bodova kao nekad, nitko se ne bi bunio. Ja bih otprilike slično glasala kao žiri”, rekla je pjevačica.