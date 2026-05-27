FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ UBLAŽAVANJA /

Pjevačica Tijana Bogićević o bodovima srpskog žirija na Eurosongu: 'Glasala bih slično'

Pjevačica Tijana Bogićević o bodovima srpskog žirija na Eurosongu: 'Glasala bih slično'
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Bogićević je istaknula kako u glazbenom natjecanju ne bi trebalo biti mjesta 'susjedskim simpatijama'

27.5.2026.
17:55
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Srpska pjevačica Tijana Bogićević (44), u razgovoru za Blic progovorila je o izgledu, godinama i pripremama za nadolazeće projekte, a dotaknula se i ovogodišnjeg Eurosonga. 

Pjevačica ističe kako redovito trenira, pazi na prehranu i njeguje se, ali naglašava da joj je najvažnije kako se osoba osjeća, a ne broj godina.

“Bitno je da za svoje godine izgledam lijepo. Nije poanta izgledati 10 ili 20 godina mlađe, nego izgledati dobro”, poručila je uz osmijeh.

Dodaje i da joj ne smeta kada je oslovljavaju kao “gospođu”, jer godine ne doživljava kao ograničenje. Otkrila je i da priprema veliki koncert te novi duet s reperom Marčelom, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana, dok se koncert u Sava Centru planira za kraj godine.

Pjevačica Tijana Bogićević o bodovima srpskog žirija na Eurosongu: 'Glasala bih slično'
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Komentirajući ovogodišnje glasanje na Eurosongu, Bogićević je istaknula kako u glazbenom natjecanju ne bi trebalo biti mjesta “susjedskim simpatijama”.

“Svatko glasa kako želi, nema tu susjedskog simpatiziranja. Da su nam Hrvati dali 4 ili 5 bodova kao nekad, nitko se ne bi bunio. Ja bih otprilike slično glasala kao žiri”, rekla je pjevačica.

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.Tijana BogićevićLelekGlasovi žirija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike