Cijena trešanja ruši rekorde! Ela: 'Ja bih onoga tko to može platiti pitala za porijeklo imovine'

Cijene trešanja skočile su u nebo. Na zagrebačkom Dolcu prodaju se i za 20 eura po kilogramu. Zasad je većinom riječ o uvoznim trešnjama, dok će domaće na tržnice tek krajem svibnja. Rijetki prodavači koji već nude rane trešnje, pred kamere nisu htjeli. No, ima i onih koji na Dolcu sezonsko voće nude po akcijskim povoljnijim cijenama.

"Cijene ne da su lude, to su totalno lude cijene! To je nemoguće da oni za pola kile jagode traže pet eura + 20 eura trešnje, kilo. Od čega je to, zlata, šta je to?", zgrožen je Davor iz Zagreba.

Ela pak ima zanimljiv prijedlog. "Ja bih uz svaki takav štand odmah stavila nekoga iz Porezne uprave i onaj tko si je u stanju to kupiti, odmah bi ga pitala za porijeklo novca."

Prodavač na Dolcu, Saudin ima osjećaja prema kupcima. "Moraš izaći u susret kupcima, ja živim od toga i kupci su jako zadovoljni i to je razlog. Onaj čovjek koji ima roditelje koji imaju nažalost takve penzije, moraš razmišljati i o tome. Ne smijemo biti prokleti."

"Cijene su dosta visoke, ne prilagođavaju se stanovništvu, kupcima. Da to nekako malo bude jeftinije. Da ipak ljudi mogu preživjeti. Ljudi dosta teško žive", kaže Ankica.

Uzgajivač trešanja: To nema veze s realnošću

O tome što se krije iza paprenih cijena i kako prepoznati kvalitetan plod, za RTL Danas je govorio Robert Hadžić, vlasnik OPG-a iz Markuševca, koji se uzgojem trešanja bavi cijeli život, nastavljajući dugu obiteljsku tradiciju.

Hadžić ne skriva svoje iznenađenje trenutnim stanjem na tržištu. "Osobno mislim da je to totalno ludo vrijeme. To nema veze s realnošću", komentirao je cijenu od 20 eura za kilogram. Prisjeća se kako su se cijene kretale nekada, ističući ogroman nesrazmjer s današnjicom.

"Moja baka, prabaka, svi su se bavili trešnjama i marelicama iz tradicionalnih voćnjaka pod Sljemenom u Markuševcu. Ja ne pamtim uopće takve nerealne cijene u odnosu na normalna primanja. Trešnje su do prije desetak godina bile između 15 i 30 kuna, možda 35. To je bilo dva do četiri eura", objašnjava Hadžić.

Na pitanje tko onda stoji iza vrtoglavih cijena, Hadžić sumnja na špekulacije i veliku zaradu posrednika. ističe kako su trešnje koje se trenutno prodaju po 20 eura najvjerojatnije iz uvoza, vjerojatno iz Španjolske koja s berbom kreće ranije. Međutim, čak i tada, cijena je previsoka.

"Ono što sa sigurnošću mogu reći, takve iste trešnje nisu u zemljama u okruženju, u Austriji, u Italiji i Njemačkoj, sigurno 20 eura. One su možda 10, 12, 15 eura, ali ne 20", tvrdi Hadžić te dodaje: "Mislim da je ovo zbilja spekulativno i da nas masovno pljačkaju. Zarađuju posrednici, trgovci, ne ulazim u to."

Za razliku od uvoznih, Hadžić procjenjuje da će cijena domaćih trešanja s njegovih plantaža kod Čazme, kada stignu na tržište, biti znatno pristupačnija. "Mi mislimo da će cijena biti nekakvih šest do sedam eura po kilogramu", najavio je.

Mali trik za prepoznavanje domaće trešnje

Budući da kupci za svoj novac žele dobiti najbolji proizvod, Hadžić je podijelio i jednostavan savjet kako prepoznati je li trešnja svježa i domaća. Ključ se, kaže, krije u peteljci.

"Najlakši savjet je da pogledate peteljku. Ona kad je potpuno zelena i kad nije dehidrirana, kad nije počela tamniti, to je prvi znak da je vjerojatno došla negdje iz blizine. To znači da nije putovala sedam dana ili stajala pet dana po kojekakvim skladištima i hladnjačama. To je prvi znak da je trešnja svježa", zaključuje Hadžić.