TKO TO MOŽE PLATITI? /

Cijene nekretnina u regiji divljaju: Zagreb i Split nisu na vrhu, najskuplji stan prodan za 1,8 mil. €

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cijene nekretnina na Balkanu i dalje rastu, uz rekorde u Srbiji, poskupljenja u Hrvatskoj i snažnu potražnju stranaca u Crnoj Gori

4.5.2026.
Hrvatska nije jedina zemlja u regiji koja se suočava s naglim rastom cijena nekretnina. Slični trendovi vidljivi su diljem Balkana, a pojedina tržišta bilježe i rekordne iznose.

U Srbiji je tržište nekretnina u 2025. godini dosegnulo vrijednost od čak 8,1 milijardu eura. Posebno se ističe Beograd, gdje je najskuplji četvorni metar stana prodan za 15.298 eura, znatno više nego u Ljubljani, gdje je rekord bio nešto iznad 9.000 eura.

Najskuplji stan u Srbiji prodan je za 1,8 milijuna eura u projektu Beograd na vodi, dok je najskuplja kuća, u općini Savski Venac, dosegnula cijenu od 3,8 milijuna eura. U istoj općini zabilježena je i rekordna cijena garažnog mjesta od 66.000 eura, piše Klix.ba.

Stranci prednjače u Crnoj Gori

Rast cijena bilježi i Crna Gora. U prvom tromjesečju 2026. prosječna cijena kuće iznosila je 2.910 eura po kvadratu, što je povećanje od 8,5 posto na godišnjoj razini.

Glavni grad Podgorica prednjači s rastom cijena od 17,2 posto, uz prosječnu cijenu od 2.707 eura po kvadratu i prinos od najma od 4,9 posto.

Na obali se i dalje ističe Budva, gdje cijene dosežu 3.344 eura po kvadratu, uz visoku potražnju i stabilne prinose od najma. Zanimljivo je da u Crnoj Gori strani kupci čine gotovo dvije trećine svih transakcija, što dodatno potiče rast cijena.

Pad prodaje u Hrvatskoj

S druge strane, Hrvatska bilježi pad prometa nekretninama, ali cijene i dalje rastu. Tijekom 2025. godine ostvarene su 20.293 prodaje stanova ukupne vrijednosti 3,45 milijardi eura. Prosječna vrijednost jedne transakcije iznosila je 170.014 eura, dok je medijalna cijena kvadrata dosegnula 2.587 eura.

Podaci pokazuju i velike razlike na tržištu - pet posto najjeftinijih stanova prodano je za 901 euro po kvadratu ili manje, dok je pet posto najskupljih dosegnulo cijenu od 4.428 eura po kvadratnom metru.

Najviše cijene u Hrvatskoj zabilježene su u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje medijalna cijena iznosi 3.333 eura po kvadratu. Slijedi Zagreb s 2.917 eura te Primorsko-goranska županija s 2.824 eura po četvornom metru.

