VRIJEDI LI TOLIKO? /

Kvadrat ovog stana košta 7000 eura: Agentica otkrila zašto je Split najskuplji

'Nova stambena politika je jedna kap u moru rješavanja problema'

30.4.2026.
21:57
Sara Jurica
Split je rekorder po cijenama nekretnina. RTL Danas je bio u stanu nedaleko od centra grada, riječ je o novouređenom prostoru od 65 kvadrata čija je cijena 455 tisuća eura. dakle, kvadrat u ovom stanu košta 7000 eura.

O tome zašto je Split najskuplji, razgovarali smo s agenticom za nekretnine, Anitom Mrčelom

Zašto je Split najskuplji? 

Split je regionalni centar Dalmacije, poželjan za stanovanje, u njemu se odvija poslovna djelatnost i osim toga, poželjna je turistička destinacija. Kada imamo u vidu i da je Splitu ograničeno širenje, sad jedino u zaleđe, sve to je rezultat velikog pritiska na stanove odnosno, velike potražnje nego što je ponuda. 

Je li realno očekivati da će cijene pasti ili će možda ponovno rasti? 

Nije realno očekivati nekakav drastičniji pad cijena, isto tako ni neko drastičnije povećanje cijena. Prije bih rekla da je realno očekivati jednu umjerenu stabilizaciju cijena. To znači da će cijene laganije rasti, ali ne nešto bitnije - u skladu s inflacijom, u skladu s povećanom potražnjom, na takav način.

Što najviše nedostaje na tržištu? 

Najviše nedostaje jednosobnih i dvosobnih stanova za kupnju i najam. Pritom mislim na stanove od nekih 50-ak kvadrata, to su najčešći i najpoželjniji stanovi, kako za kupnju, tako i za najam. 

Što mislite, hoće li nova stambena politika dati rezultate? 

Nova stambena politika je jedna kap u moru rješavanja problema. Tek kada se Split počne širiti u zaleđe, kada gradnju novih gradnju novih nekretnina bude pratila i odgovarajuća infrastruktura, u prvom redu mislim na prometnu povezanost - na veći broj autobusnih linija, veću i bolju infrastrukturu kao što su škole, vrtići, ambulante, i kada to postane pravilo, a ne izuzetak, onda će tek padati cijene nekretnina i u samom gradu Splitu. 

Grad je najavio izgradnju 300 novih stanova koji bi do 2028. trebali biti spremni za useljenje. Riječ je o stanovima i za najam i za kupnju, a prosječna cijena kvadrata trebala bi biti negdje oko 2200 eura.  

