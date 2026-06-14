Blažičko otkrio Russellov recept za uspjeh: Maknuo se od Antonellija i zablistao

Vrijeme je za Formulu /

U emisiji "Vrijeme je za Formulu" uoči Velike nagrade Katalonije, Filip Brkić upitao je Ivicu Blažička je li George Russell nagovijestio kraj dominacije Kimija Antonellija i njegovih pet uzastopnih pobjeda.

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Blažičko je otkrio kako je Russell priznao da je prije Barcelone previše analizirao Antonellijeve podatke i pokušavao kopirati njegov stil vožnje, no bez uspjeha. Za ovaj vikend promijenio je pristup, maknuo se od telemetrije i odlučio se osloniti isključivo na vlastiti osjećaj u bolidu. Sudeći prema dosadašnjem dijelu vikenda, ta odluka pokazala se punim pogotkom.