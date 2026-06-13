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DAN TRI /

Kakav dan na SP-u: Četiri utakmice, jedan veliki dvoboj, a Ancelotti dijeli mudrost

Na Svjetskom prvenstvu nema odmora - večeras su na rasporedu četiri utakmice: U skupini B čeka nas dvoboj Katra i Švicarske.

Prvu utakmicu igra i Haiti - s druge strane čeka ih reprezentacija Škotske. Igrat će još i Australija i Turska, a najviše zanimanja bit će za prvu utakmicu Brazila kojeg čeka sraz s Marokom. Evo kako je susret najavio izbornik Brazila Carlo Ancelotti, a usput podijelio i pokoje zrnce mudrosti.

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13.6.2026.
21:31
Sportski.net
Svjetsko Prvenstvo 2026.
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