Kakav dan na SP-u: Četiri utakmice, jedan veliki dvoboj, a Ancelotti dijeli mudrost

DAN TRI /

Na Svjetskom prvenstvu nema odmora - večeras su na rasporedu četiri utakmice: U skupini B čeka nas dvoboj Katra i Švicarske.

Prvu utakmicu igra i Haiti - s druge strane čeka ih reprezentacija Škotske. Igrat će još i Australija i Turska, a najviše zanimanja bit će za prvu utakmicu Brazila kojeg čeka sraz s Marokom. Evo kako je susret najavio izbornik Brazila Carlo Ancelotti, a usput podijelio i pokoje zrnce mudrosti.