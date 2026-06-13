Zadovoljni su i navijači Kanade i BiH, a Amerikanci su u deliriju

Bosna i Hercegovina upisala je prvi bod na Svjetskom prvenstvu. Pred punim tribinama u Torontu poveli su protiv domaćina Kanade, a veselje nije pokvario ni izjednačujući pogodak u 78. minuti. Diljem SAD-a i domaćini Amerikanci slave zbog velike pobjede protiv Paragvaja. Izvještaj ima Marija Krolo.

Od Toronta...Do Sarajeva. Burno se slavio remi Bosne i Hercegovine na otvaranju prvenstva protiv favoriziranog domaćina - Kanade. Pa ako se neke pita, ostaje i žal što se nisu upisala sva tri boda.

"Očekivali smo da bude 2-1, ali eto, zadovoljni smo i sa ovim. Svaka im čast stvarno."

"Za mene je to dobro, odličan rezultat za mene. Ja živim u Kanadi, a navijam za Bosnu i Hercegovinu. Nadao sam se da će Bosna i Hercegovina pobijediti, no u redu je. 1-1 je za mene dobro", kazao je Edževid.

Jovo Lukić postigao je svoj prvi pogodak za reprezentaciju, a ujedno i prvi pogodak Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nakon dugih 12 godina.

"Igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je 85 posto navijača Kanade bilo. I to je pritisak, i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da se fajterski borila, da je željela ovaj bod i s te strane sam vrlo zadovoljan", kazao je izbornik Barbarez.

A s druge strane, zadovoljni mogu biti i Kanađani. Ovo im je prvi bod na svjetskim prvenstvima uopće.

"Bilo je pomalo napeto, ali odradili smo posao. Prvi bod u povijesti. Trebali smo i pobijediti, ali znate što? Prihvaćamo i ovaj jedan bod. Prvi bod u povijesti, ovo je vjerojatno jedan od najboljih dana u mom životu", kazao je navijač Liam.

U deliriju su sinoć bili i Amerikanci. SAD je s visokih 4-1 nadigrao Paragvaj u prvoj utakmici u skupini.

"Osjećaj je nestvaran. 4-1. Idemo do kraja. Uzbuđeni smo. Idemo do kraja. Ove godine imamo momčad za to. Ove godine imamo pravu momčad", oduševljen je navijač Luis.

Zadovoljan može biti i izbornik Mauricio Pochettino - SAD još nikada do sada na Mundijalu nije postigao više od tri pogotka na jednoj utakmici.

"Nastup je bio stvarno dobar. Mislim da smo stvarno dobro igrali. Jako smo sretni. Ali to je tek početak. Još su dvije utakmice pred nama", riječi su izbornika Pochettina.

SAD još čekaju dvoboji protiv Turske i Australije, a koga ćemo gledati u nokaut fazi - još je rano predviđati. Borba za trofej najbolje reprezentacije na svijetu tek je počela.