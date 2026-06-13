Cvitanović smiruje susjede nakon remija s Kanadom: 'Nema razloga za brigu'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Torontu započela svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U utakmici protiv Kanade "Zmajevi" su odigrali 1-1 i time napravili veliki iskorak prema prolasku grupne faze.

No, nisu svi bili zadovoljni igrom Bosne i Hercegovine pa smo zbog toga za komentar zamolili bivšeg trenera Dinama i Sarajeva Marija Cvitanovića.

BiH je koštao trenutak nepažnje

"Utakmica je bila takva kakva je bila. Ne bih rekao da je bila pretjerano defenzivna. Bosna i Hercegovina je od početka pokazala da može parirati, imali su na samom početku utakmice i priliku Memića koja nažalost nije rezultirala golom, ali su igrali dobro", komentira Cvitanović prije nego nastavlja:

"Mora se ipak reći da je ovo drukčija utakmica nego one na koje je Bosna i Hercegovina navikla. Inače igraju protiv jačeg protivnika i čekaju kontre, a ovdje su se morali nadmetati i BiH se u takvim uvjetima dosta dugo dobro držala, što je impresivno kada uzmete u obzir da su imali veliki hendikep u vidu izostanka Džeke koji može zadržati loptu. Upravo se taj izostanak Džeke najviše osjetio jer Demirović i Lukić jednostavno nisu mogli raditi to što Džeko radi", objašnjava Cvitanović, koji kaže kako navijači "Zmajeva" ipak ne trebaju biti zabrinuti.

U razgovoru za Net.hr Mario Cvitanović je još prokomentirao kako Bosni i Hercegovini nedostaje "klasična desetka" koja bi mogla povući loptu prema naprijed.

"Rekao bih da je šteta što se nije iskoristila prilika za 2-0 kada je Demirović izbio sam pred vratara, ali Bosna i Hercegovina nema razloga biti razočarana. Dobro je parirala i dugo su izdržali pod pritiskom Kanade, koja je ipak domaćin, a to se ne smije zaboraviti. Stoperski par Katić-Muharemović odigrao je fenomenalnu utakmicu i zapravo je Bosnu i Hercegovinu koštao samo trenutak nepažnje. No, mislim da će to sve biti dobro", kaže nam naš sugovornik, koji je najavio i sljedeće dvije utakmice:

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages/PIXSE

Treba ostati smiren

"Vjerujem da su reprezentativci dosta toga naučili iz ove utakmice. Slijedi dvoboj protiv Švicarske protiv koje će im možda biti još lakše nego protiv Kanade ili Katara jer su to uvjeti na koje su naučeni. Mislim da će BiH tu više moći igrati svoju igru s Bajraktarevićem i Alajbegovićem na krilima i da će uz zdrave Džeku i Šunjića to biti puno opasnija momčad. Što se pak tiče Katara, protiv njega će biti malo zeznuto jer će morati ići na sve ili ništa, a Katar sigurno neće raditi pritisak kakav rade Švicarci", kaže Cvitanović, koji je za kraj poručio kako ljudi trebaju smanjiti očekivanja, ali i kako smatra da je ova momčad spremna za velike stvari:

"Bez obzira na očekivanja koja su visoka, Bosna i Hercegovina je već sada napravila odličan rezultat. Uvijek je svima dovoljno samo se kvalificirati, pa onda ljudi žele i neki rezultat i dobru igru... Treba ostati miran i slijediti izbornika Barbareza. Mislim da igrači upravo takav pogled i imaju. Dok su trenirali u kampu Sarajeva vidio sam koliko su fokusirani, ozbiljni i predani i vjerujem da će sve to pokazati već u utakmici protiv Švicarske", zaključio je Cvitanović.

Bosna i Hercegovina sljedeću utakmicu igra 18. lipnja u Inglewoodu u Californiji protiv Švicarske, dok grupnu fazu zatvara utakmicom protiv Katra u Seattleu. Ako pobjedi u jednoj od te dvije utakmice prolazak grupe je gotovo zagarantiran.

Standings provided by Sofascore