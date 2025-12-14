FREEMAIL
ODVEZLA GA HITNA /

Sarajevo slomilo Zrinjski u Mostaru, Štimac poražen, a bivši dinamovac dobio udarac u glavu

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Sarajevo je s nova tri boda skočilo na treće mjesto s 29 bodova...

14.12.2025.
20:03
Sportski.net
Denis Kapetanovic/pixsell
U 19. kolu bosanskohercegovačke nogometne lige Sarajevo je u Mostaru pobijedilo Zrinjski 1:0. Jedini pogodak postigao je Renan Oliveira u 37. minuti nakon asistencije Adema Ljajića.

U prvom poluvremenu utakmice zabilježen je i neugodan trenutak, vezni igrač Zrinjskog Neven Đurasek teško se ozlijedio u sudaru glavama s protivničkim igračem Sergejem Ignatkovim te ga je hitna pomoć odvezla s terena. Đurasek je ovog ljeta stigao u Zrinjski i brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača, a do sada je odigrao 18 utakmica i upisao dvije asistencije. Nogometni put započeo mu je u Dinamu, a igrao je i za Lokomotivu, Varaždin, slovensku Olimpiju, ukrajinski Šahtar, grčki Aris i mađarski Debrecen.

Sarajevo je s nova tri boda skočilo na treće mjesto s 29 bodova, dok Zrinjski Igora Štimca ostaje na četvrtom. Za Zrinjski slijedi gostovanje u Banjoj Luci kod Borca te susret s bečkim Rapidom u Konferencijskoj ligi, dok Sarajevo svoju iduću utakmicu igra u veljači iduće godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Štimac debitira na klupi Zrinjskog u europskoj utakmici protiv islandskog prvaka

ZrinjskiSarajevoIgor štimacMario Cvitanović
