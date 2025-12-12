Igor Štimac kažnjen, evo zbog čega i koliko mora platiti

Trener Hrvatskog športskog kluba Zrinjski i bivši hrvatski izbornik Igor Štimac kažnjen je zbog kritika na račun sudaca te izjava nakon utakmice sa Širokim Brijegom. Štimac je kažnjen s 2.000 KM, što je preračunato oko 1.023 €.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine naveo je da je štimac kažnjen zbog davanja neargumenitranih izjava na press konferenciji i u medijima na utakmici njegovog Zrinjskog protiv Širokog Brijega.

"Uništen nogomet" donio kaznu

Nakon utakmice na Pecari 1. studenog 2025., koju je Zrinjski dobio preokretom 2:1, Štimac je kritizirao suđenje. Izrečena mu je kazna od 2.000 KM zbog "vrijeđanja i klevetanja".

"Igračima jedne i druge ekipe kapa do poda. Na žalost, s treće strane je malo uništen nogomet", izjavio je Štimac, jasno aludirajući na sudačke odluke. Tijekom te napete utakmice, i sam je zaradio crveni karton u sudačkoj nadoknadi.

Kažnjeni i brojni klubovi

Na sjednici Disciplinske komisije NS BiH nisu sankcionirani samo postupci Igora Štimca. Zbog različitih prekršaja, mahom vezanih uz upotrebu pirotehničkih sredstava, lošu organizaciju utakmica te slučajeve rasizma i diskriminacije, kažnjen je i niz klubova. Među njima su se našli Rudar Prijedor, Velež, Široki Brijeg, Borac, kao i klubovi s najvećim kaznama – FK Sarajevo s 9.000 KM i HŠK Zrinjski s 8.500 KM.

