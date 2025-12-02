Mamić otvorio prljavi veš: Prozvao Sanadera i otkrio kako je 'spašavao' Hajduk

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši prvi čovjek Dinama, ponovno je dospio u fokus javnosti nakon intervjua za ZonaSport TV. U razgovoru koji je očekivano pun optužbi, provokacija i “insajderskih” tvrdnji, Mamić je ponudio novu rundu svojih verzija nogometnih priča iz prošlosti, uključujući i one koje se tiču Hajduka, Igora Štimca i bivšeg premijera Ive Sanadera.

Govoreći o Štimcu, Mamić ga je nazvao “najopasnijim rivalom” iz vremena velikog rivalstva između Dinama i Hajduka.

“Štimac je bio moj najopasniji protivnik. U njegovo vrijeme Hajduk nam je uzeo dvije titule, stavio nas u ligu za bedaka… Nedavno je i igrač Linić rekao da su tada puštali utakmice samo da mi ispadnemo,” izjavio je Mamić, otvarajući staru priču o navodnim zakulisnim igrama u HNL-u.

A onda je uslijedio novi val optužbi ovoga puta s najviših političkih razina. Mamić tvrdi da ga je tadašnji premijer Ivo Sanader, veliki navijač Hajduka, osobno zvao i tražio da Dinamo “pusti” derbi kako bi se splitski klub spasio od ispadanja.

“Sanader me molio da pustimo derbi. Rekao sam mu: ‘Premijeru, mojoj majci ne bih pustio.’”

Prema njegovim riječima, obećao je Sanaderu da hajdukovci neće završiti u “ligi za bedaka”, ali da to nije značilo predaju na terenu. Umjesto toga, tvrdi da je Dinamo utjecao da se derbi uopće ne odigra.

“Prva stvar koju sam napravio bila je da se utakmica odgodi. Kiša je padala, uvjeti normalni, lopta odskače, ali mi smo izvršili pritisak da se ne igra. Ostatak prvenstva odradio se tako da Hajduk ostane, a zatim smo ih u odgođenoj utakmici pobijedili na Poljudu. Sve časno.”

Na kraju dodaje još jednu usporedbu, tipičnu za njegov stil:

“Hajduk je nas izbacio u ligu za bedaka dogovorom sa Zagrebom, a ja sam kao dinamovac spašavao Hajdukovu čast.”

