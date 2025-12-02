Tko će biti jesenski prvak? Evo rasporeda Dinama i Hajduka do kraja godine
Dinamo igra dvaput kod kuće, ali ga čeka teško gostovanje u Koprivnici
Tri kola ostala su do kraja jesenskog dijela SuperSport HNL-a, a borba za prvo mjesto sve je napetija. Dinamo i Hajduk ulaze u završnicu gotovo poravnati, pa će svaki korak do kraja imati težinu derbija.
U subotu, 6. prosinca, u Maksimiru se igra susret koji bi mogao presuditi jesenskog prvaka. Dinamo – Hajduk, utakmica koja uvijek nosi vatru, ovog puta ima dodatnu dimenziju: pobjednik dobiva psihološku i bodovnu prednost pred posljednja dva kola.
Preostale obveze
Dinamo
Hajduk
Slaven Belupo (gostovanje)
Lokomotiva
Hajduk
Dinamo (gostovanje)
Lokomotiva
Vukovar 1991.
Dinamo igra dvaput kod kuće, ali ga čeka teško gostovanje u Koprivnici. Hajduk nakon Maksimira ide na Lokomotivu, a sezonu zaključuje protiv na papiru najlakšeg protivnika.
