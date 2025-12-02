FREEMAIL
SVAKI BOD SE GLEDA /

Tko će biti jesenski prvak? Evo rasporeda Dinama i Hajduka do kraja godine

Tko će biti jesenski prvak? Evo rasporeda Dinama i Hajduka do kraja godine
Foto: Sime Zelic/pixsell

Dinamo igra dvaput kod kuće, ali ga čeka teško gostovanje u Koprivnici

2.12.2025.
11:40
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Tri kola ostala su do kraja jesenskog dijela SuperSport HNL-a, a borba za prvo mjesto sve je napetija. Dinamo i Hajduk ulaze u završnicu gotovo poravnati, pa će svaki korak do kraja imati težinu derbija.

U subotu, 6. prosinca, u Maksimiru se igra susret koji bi mogao presuditi jesenskog prvaka. Dinamo – Hajduk, utakmica koja uvijek nosi vatru, ovog puta ima dodatnu dimenziju: pobjednik dobiva psihološku i bodovnu prednost pred posljednja dva kola.

Preostale obveze

Dinamo

Hajduk

Slaven Belupo (gostovanje)

Lokomotiva

Hajduk

Dinamo (gostovanje)

Lokomotiva

Vukovar 1991.

Dinamo igra dvaput kod kuće, ali ga čeka teško gostovanje u Koprivnici. Hajduk nakon Maksimira ide na Lokomotivu, a sezonu zaključuje protiv na papiru najlakšeg protivnika.

Ispraćaj Sanjina Španovića bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju na Mirogoju u Zagrebu. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci znaju tko je odgovoran za loše rezultate: 'Malo ustrojit plaću pa da ih vidimo onda'

