Tko će biti jesenski prvak? Evo rasporeda Dinama i Hajduka do kraja godine

Tri kola ostala su do kraja jesenskog dijela SuperSport HNL-a, a borba za prvo mjesto sve je napetija. Dinamo i Hajduk ulaze u završnicu gotovo poravnati, pa će svaki korak do kraja imati težinu derbija.

U subotu, 6. prosinca, u Maksimiru se igra susret koji bi mogao presuditi jesenskog prvaka. Dinamo – Hajduk, utakmica koja uvijek nosi vatru, ovog puta ima dodatnu dimenziju: pobjednik dobiva psihološku i bodovnu prednost pred posljednja dva kola.

Preostale obveze

Dinamo

Hajduk

Slaven Belupo (gostovanje)

Lokomotiva

Hajduk

Dinamo (gostovanje)

Lokomotiva

Vukovar 1991.

Dinamo igra dvaput kod kuće, ali ga čeka teško gostovanje u Koprivnici. Hajduk nakon Maksimira ide na Lokomotivu, a sezonu zaključuje protiv na papiru najlakšeg protivnika.

