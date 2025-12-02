Legenda o Matjažu Keku: 'Nije on za Dinamo, pa tko bi ga čekao da to napravi?!'

Primož Gliha, bivši slovenski nogometaš i reprezentativac, čovjek kojeg hrvatska javnost pamti o onom hat tricku Hrvatskoj, u kvalifikacijama za EP na Poljudu u travnju 1997 (utakmica završila 3-3), prije dva tjedna je portalu Net.hr dao ekskluzivni intervju u kojem je, između ostalog, govorio i o Matjažu Keku, njegovom poslu na izborničkoj klupi Slovenije i mogućem dolasku u Dinamo.

Foto: Jöran Steinsiek/imago Sportfotodienst/profimedia

Kritički prema Keku

Primož Gliha kritički je pričao o Keku i tvrdi kako Matjaž Kek nije trener za Dinamo. U svom monologu, Primož Gliha je naveo:

"Slovenija je podbacila u kvalifikacijama za SP, igrali su moji Slovenci bez energije. Ne treba biti previše pametan za zaključiti neke stvari. Matjaž Kek je defacto četiri godine vodio reprezentaciju bez ikakvog uspjeha. Četiri godine se Matjaža Keka čekalo da napravi rezultat. Mario Kovačević u Dinamu doživljava traume nakon svega dva i pol mjeseca u Dinamu zbog lošijih rezultata, hrvatski novinari su ga već nekoliko puta smijenili već u Dinamu. Recite vi meni, tko bi nekog čekao u Dinamu pola godine, a ne 4 godine, kao što se u Sloveniji čeka Matjaža Keka da napravi rezultat?!"

'Slovenija je kikiriki po pitanju pritiska u odnosu na pritisak kojeg trener ima u Dinamu'

Primož Gliha naveo je i ovo:

"To su neke sasvim druge dimenzije funkcioniranja. Slovenija je u 4 godine, prije Matjaža Keka, promijenila 3 izbornika. Kavčića, Stojanovića i Srećka Nacionala. Kek je četiri godine na izborničkoj klupi i to je veliki luksuz kojeg si ti u Dinamu ne možeš priuštiti. Dinamo je šesta - sedma utakmica već problematična. Tko to ne može izdržati, taj pritisak Dinama, znate što je pritisak u Dinamu u odnosu na pritisak u reprezentaciji Slovenije? Nebo i zemlja. Slovenija je kikiriki po pitanju pritiska u odnosu na pritisak kojeg trener ima u Dinamu ili Hajduku. Vama su Dinamo i Hajduk sve, ti velikani imaju vojsku navijača, veliki medijski interes, sve je na entu po pitanju tih klubova, a Slovenija kad izgubi, u ponedjeljak se ide normalno na posao i nitko više to niti ne spominje niti razmišlja o tome."

Gliha je na tu temu zaključio:

"Neki je trener za male momčadi, netko se ne slaže, jer njegov način funkcioniranja i karakter nije takav da bi mogao voditi velike egocentrike. U svim velikim klubovima su igrači veliki egocentrici. Velike plaće, veliki ego, veliki klub, brojni navijači, bolji rezultati. S takvim igračima moraš drugačije nego s igračima iz manjih klubova ili iz U21 reprezentacije koji se bore da prežive ili koji nemaju taj mind set u glavi. To su velike zvijerke u odnosu na male bebe. Netko se snađe s malim bebama, netko ne, ali mu bolje ide voditi velike dečke. Čista logika, vrlo jednostavno. Velike moraš prvo uvjeriti da si jači i veći mangup od njih. Čim oni osjete da ti to ne možeš, tu više nema poštovanja. Svlačionica se raspadne u 14 dana. U malim klubovima je sasvim druga dimenzija komunikacije, moraš ih uvjeriti da su toliko dobri da mogu u kontinuitetu napraviti rezultat. Iako se izgubi, problema nema jer su tako ionako naučili na to. Dinamo je drugačiji. Svaki izgubljeni bod je problem."

