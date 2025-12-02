Igor Pamić: 'Te priče o Livaji obile su se Hajduku o glavu. Dinamo će dobiti 2-0'

Igor Pamić, bivši igrač Dinama i nekadašnji hrvatski reprezentativac, danas trener Karlovca, u “Svijetu Plavih” Net.hr-a najavljuje subotnji derbi Dinamo – Hajduk u 16. kolu SuperSport HNL (15.00).

Dinamo vodeći nakon mjesec i pol dana

Dinamo je pobjedom u Velikoj Gorici (2-0) i službeno preskočio Hajduk na vrhu ljestvice, te nakon 15. kola ponovno zasjeo na prvo mjesto, prvi put nakon mjesec i pol dana.

Podsjetimo, Hajduk je u subotu odigrao 1-1 protiv Varaždina. Istim rezultatom završile su utakmice Istra 1961 – Slaven Belupo i Lokomotiva – Rijeka, dok su u petak Vukovar 1991 i Osijek remizirali 2-2. Dinamo sada vodi s 31 bodom, Hajduk ima 30, Slaven Belupo je treći s 22, a Gorica osma s 18 osvojenih bodova.

Očekivanja od subotnjeg derbija, najvećeg u hrvatskom nogometu, tko će pobijediti, kakav će biti rezultat? Ajmo se malo igrati Nostradamusa...

"Situacija se promijenila u samo dva tjedna. Od prednosti Hajduka na ljestvici, došlo je do prednosti Dinama, što nije ništa nenormalno, pogotovo nakon onog debakla Hajduka na Rujevici. Dinamo se uspio iskoprcati. Doduše, ne blista moramo to priznati, ali činjenično stanje je da je Dinamo sad ipak u prednosti. No, vidite, nisam vidio ni Dinamo niti Hajduk da su predobri, sad momentalno. Tu je sve moguće, s tim da Dinamo ipak smatram da ima bolju momčad, što stalno govorim i možda je najbolji koment da to i pokaže. Dinamu je moment da odigra jednu pravu utakmicu, budući da je sad psihološki stabilniji, nego što je to bio prije 15-20 dana i tu se očekuje, normalno, uz kvalitetu koju posjeduje, očekuje se, barem ja očekujem, pobjedu Dinama. No, Hajduk je na Maksimiru uvijek nezgodan i nije nikako samo za podcijeniti, nego ne možemo sa sigurnošću reći kako će ta utakmica završiti", govori u uvodu Igor Pamić.

'Hajduk ima prema naprijed dovoljno materijala da našteti Dinamu, a Dinamo ne blista otraga'

Rokas Pukštas je ozlijeđen. Je li to razlog, između ostalog i zašto je Hajduk rezultatski pao i može li Hajduk bez njega?

"U svakom slučaju je istina da je Hajduk i zbog njega rezultatski pao. Pukštas nije samo, po meni, nije bio samo među najboljim igračima Hajduka, nego i SHNL-a, u najboljoj formi. Momentalno je nedostatak za Hajduk neigranje Rokasa Pukštasa. Mislim da se malo poremetila i situacija oko Marka Livaje. Te priče, pretpostavke i spekuliranja je li Hajduk ili nije bolji bez Livaje, to se obilo vrlo brzo Hajduku o glavu. Jer, kad ti gledaš sa ovakve strane, ako Marko Livaja ne igra za Hajduk, onda Hajduk stvarno ima ekstra momčad. Po meni, Livaja je najbolji igrač SHNL-a i mislim da je tu isto došlo dosta malo do nemira koji je kumovao padu Hajduka na ljestvici i u utakmicama protiv Rijeke i Varaždina. E sad, kako će i koliko Garcija koristiti Livaju, to je zadaća trenera. No, jedno je sigurno - Hajduk sa Livajom i bez Livaje nije isti".

Prognoza rezultata?

"Dinamo će dobiti 2-0, ali očekujem bolji rezultat nego ono što će biti prikazano na terenu. Jer, Hajduk ima prema naprijed dovoljno materijala da našteti Dinamu, a Dinamo ne blista otraga. To je vrlo bitno, ta priprema utakmice, kako će Kovačević i Garcija pripremiti utakmicu. Mislim, uvijek je to jako bitno, ali Hajduk je jači tamo gdje je Dinamo slabiji i to će biti vrlo interesantno za vidjeti".

Primož Gliha nam je prije dva tjedna, u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr, komentirao Matjaža Keka i mogućnost njegovog dolaska u Dinamo. Gliha je naglasio kako je Matjaž Kek defacto četiri godine vodio reprezentaciju bez ikakvog uspjeha.

"Četiri godine se Matjaža Keka čekalo da napravi rezultat. Mario Kovačević u Dinamu doživljava traume nakon svega dva i pol mjeseca u Dinamu zbog lošijih rezultata, hrvatski novinari su ga već nekoliko puta smijenili već u Dinamu. Recite vi meni, tko bi nekog čekao u Dinamu pola godine, a ne 4 godine kao što se u Sloveniji čeka Matjaža Keka da napravi rezultat? To su neke sasvim druge dimenzije funkcioniranja. Kek je četiri godine na izborničkoj klupi i to je veliki luksuz kojeg si ti u Dinamu ne možeš priuštiti. Nije Kek za Dinamo".

'Ne znam što su u Sloveniji i očekivali od Keka. Pa, nemaju Slovenci ekstra reprezentaciju'

Keka se, nakon što nije više izbornik Slovenije, povezuje s Dinamom. Igore, kako komentirate sve navedeno?

"Kovačević je trener Dinama i to je jedino bitno sad. Dinamu treba mir, Kovačević zaslužuje biti trener Dinama. Treba malo pogledati i kvalitetu momčadi Dinama, ne samo Kovačevića, pogotovo na europskoj razini. Što se tiče Keka, mogu se složiti s tim da Kekove rezultate, u prvom mandatu sa Slovenijom i sa Rijekom i u drugom kad je Sloveniju odveo na EP, mislim da to nije baš za podcijeniti, a ne znam što su u Sloveniji i očekivali od Keka. Pa, nemaju Slovenci ekstra reprezentaciju. Tako da je vrlo upitno koliko je Kek bio uspješan, ali Ok, ako netko misli da je bio neuspješan, onda je to pravo na njegovo mišljenje."

Trese li se Garciji stolica i kako vam Garcija radi posao na klupi Hajduka?

"Ne radi Garcija loš posao. Bili su ispred Dinama, sad su bod iza Dinama, to se može preokrenuti u jednoj utakmici. Nema ni Hajduk ekstra kvalitetu za dobiti svaku utakmicu. To je tako, kvaliteta je momentalno takva. Osobno smatram da Garcija ne radi loš posao s Hajdukom ove sezone. Hajduk izgleda malo dojmljivije, možda je to po nekim ukusima pretjerano, s tim maksimalnim izlaženjem sa svoje polovice. Pitanje je ima li Hajduk tako dobre igrače. Vidjeli smo na Rujevici. Malo bolji pritisak na zadnju liniju i na golmana i tu Hajduk ima problema, ali svatko je odogovoran za svoj posao. Osobno ne smatram da je Garciji otkaz moguć, jer su ga ljudi previše platili, dobro platili, vjerovali u njega da bi ga micali iz kluba, u situaciji koja je još za Hajduk živa i normalna", zaključio je Igor Pamić.

