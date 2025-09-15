Legenda za Net.hr: 'Navijačku podršku kakvu ima Dinamo nema nitko u Hrvatskoj'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SHNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima, bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba. Oba velikana u derbi ulaze poljuljane forme. Dinamo nakon poraza od Gorice u Maksimiru 1-2, a Hajduk nakon neugodnog poraza protiv Varaždina u Varaždinu 2-0.

U posljednja dva kola oba su kluba zajedno prosula čak pet od mogućih šest bodova, što dodatno podiže neizvjesnost i pritisak uoči najveće utakmice hrvatskog nogometa. Gost današnjeg izdanja Svijeta Plavih je Igor Pamić, bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije, a danas trener Karlovca, koji će s nama podijeliti svoje viđenje derbija i atmosfere koja ga prati.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

"Dinamo i Hajduk opet se nalaze u specifičnoj situaciji i kao takvi dočekuju derbi, kao mnogo puta zadnjih godina. Dakle, oba kluba imaju dva nova trenera. Dinamo ima stratega Marija Kovačevića, Hajduk ima Gonzala Garciju. Kod obojice se vidi da se još love sa svojim prepoznatljivim stilom, a uz to Dinamo i Hajduk veliki derbi dočekuju nakon prvog poraza u SHNL sezoni. Stvarno, ne znam kad smo to imali zadnji put. Teško je i naslućivati kako će trener Hajduka ili Dinama reagirati u toj situaciji. Uistinu je teško išta reći ovako unaprijed, prognozirati, pogađati... No, ono što mogu i želim reći je da sumnjam da će i jedan i drugi odustati od svog stila i od svog nauma. Jednostavno, po meni ćemo dobiti dobru utakmicu, jako dobru", kaže Igor Pamić.

"To osobno ja očekujem - Dobru utakmicu za nogometne sladokusce, a sad tko će se bolje snaći u toj situaciji, vidjet ćemo. Hajduk je pokazao ranjivost kao i Dinamo. Dinamu je ipak išlo malo bolje jer je pobjeđivao, međutim naglašavao sam Dinamo ima problem u defanzivnom dijelu, da im svaka momčad stvara previše šansi. Dinamo se u početku provlačio s tim problemom, ali sad je to došlo na naplatu, u zadnje dvije utakmice. Plavi su dobili u zadnje dvije utakmice, u Varaždinu protiv Varaždina i u nedjelju u Maksimiru protiv Gorice, čak 4 gola, a dali su tri. Taj detalj će sigurno morati popraviti, jer Dinamo je ekstra klub s ekstra ambicijama i rezultat je strahovito bitan. Mirnoća se kupuje samo sa rezultatom. I dalje tvrdim da svaki navijač će radije malo slabiju igru, a dobre rezultate nego dobru igru i poraz. Dinamo će tu morati korigirati".

A Hajduk?

"Hajduk uvijek ima problema. Standardni su svake sezone, ali isto tako smatram da su Splićani u psihološkoj prednosti jer su sigurno bili razočarani porazom u Varaždinu, a sad su čak u boljoj situaciji jer je Dinamo kiksao protiv Gorice u Maksimiru, a Bijeli dočekuju Plave i igrat će na svom terenu, na Poljudu. Ali, pazite sad ovo - Tu nitko neće biti u prednosti, upravo suprotno. Vjeruje da će oboje u tom segmentu psihe biti u problemu, ali to neće smetati utakmici."

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Prognoze su nezahvalne, ali ipak. Kakav rezultat, odnosno ishod očekujete? Nama miriši na remi.

"Ja ne vidim remi nikako, vidim nečiju pobjedu. Normalno, držim da Dinamo može odgovoriti, da ima momčad koja u Splitu, uz dobar rezultat može i dobro odigrati, ali opet ponavljam, Hajduk ima dovoljno kvalitete da ovakav Dinamo koji je za sad ograničen u defanzivnom dijelu, ako ne pronađe način, uvijek ovakvom Dinamu Hajduk može zabiti gol - dva. Tako da je to vrlo specifična situacija."

Koje se utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu sjećate, a da ste u njoj igrali?

"Finale Kupa mi prvo pada napamet. Dakle, nije bila prvenstvena utakmica, nego Kup, ali igrao se na Poljudu. Taj derbi je završio 3-2 za Hajduk, ali utakmica je bila fantastična, pred punim Poljudom. Palo je pet golova, igrali smo po ružnom vremenu, bilo je napeto, nabrijano. Tako će biti i sad u subotu, govorim za napetost i nabrijanost. Derbiji su ipak derbiji, to su velike utakmice u kojima su emocije visoke. Sjećam se da sam zabio gol za 1-1, a za Hajduk su u obrani na poziciji stopera igrali Slaven Bilić i Igor Štimac. Oni su me čuvali, a ja pokraj takva dva velika nogometaša, jaka individualca zabijem. Pa, htio sam eksplodirati od sreće. O kakvim se igračima radi, najbolje svjedoči njihove karijere koje su bile velike, zapažene. Bilić i Štimac su bili strašni igrači".

Sjećate li se možda jesu li Bad Blue Boysi bili tad u brojnom i dobrom izdanju?

"Bili su fantastični, kao i uvijek. Došlo njih 500 ili 1500, Boysi su uvijek na nivou što se tiče navijanja, prezentacije. Sjećam se kakvo je samo veselje bilo kad sam ja zabio gol za 1-1. Eksplozija emocija u kavezu na jugozapadu Poljuda, a nakon toga je zabio Jeličić za 2-2. Nažalost, mi smo tu utakmicu izgubili, iako smo igrali jako dobro, tako da i sad očekujem da će Dinamo isto odigrati dobro. Nitko u Hrvatskoj momentalno nema navijačku podršku kakvu ima Dinamo i sigurno Bad Blue Boysi neće sad napustiti Dinamo i okrenuti klubu leđa nakon jednog poraza, niti sad niti ikad. Dapače, zapet će još i jače, onako mazohistički, kako to oni znaju. Njihova ljubav prema klubu je bespogovorna, pozitivna, ona nema cijenu niti kompromisa. Navijači Dinama svom klubu ne rade stres, pritisak, nema zvižduka, samo bezrevna podrška i ogromna ljubav u situacijama kad momčadi ne ide i kad ide", zaključio je Igor Pamić.

