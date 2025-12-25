FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA /

Bizarna smrt: Nogometaš preminuo na terenu, za sve je kriv vještački ritual

Bizarna smrt: Nogometaš preminuo na terenu, za sve je kriv vještački ritual
×
Foto: Profimedia

Medicinski tim je reagirao, ali igrač je preminuo na putu do bolnice

25.12.2025.
12:39
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prošloga vikenda tragični prizori dogodili su se u afričkom nogometu, točnije u drugoj ligi Burundija kada se nogometaš srušio na terenu i preminuo. 

Igiraneza Aimé Guéric, veznjak burundijskog Les Guêpiers du Laca preminuo je na utakmici protiv LLB Amasipiri Never Give Upa u drugoj ligi Burundija. Gueric se srušio na terenu, medicinski tim je reagirao, ali igrač je preminuo na putu do bolnice. Prema svjedocima, Gueric je progutao novčić koji je držao u ustima usred utakmice. 

Prema izvještaju African Public Radija, riječ je o vještičarenju koje se zove gri-gri koje se odnosi na magijski čin zaštite, liječenja ili utjecaja na sudbinu.

Nekoliko izvješća sugerira da je ova praksa oslanjanja na rituale i vračeve za određivanje ishoda nogometnih utakmica vrlo česta u Burundiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Siromašni Boxing Day nudi samo jedan susret! Trener Man Uniteda: 'Imamo nekih problema'

AfrikaSmrt NogometašaVještičarenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA /
Bizarna smrt: Nogometaš preminuo na terenu, za sve je kriv vještački ritual