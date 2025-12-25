Bizarna smrt: Nogometaš preminuo na terenu, za sve je kriv vještački ritual

Prošloga vikenda tragični prizori dogodili su se u afričkom nogometu, točnije u drugoj ligi Burundija kada se nogometaš srušio na terenu i preminuo.

Igiraneza Aimé Guéric, veznjak burundijskog Les Guêpiers du Laca preminuo je na utakmici protiv LLB Amasipiri Never Give Upa u drugoj ligi Burundija. Gueric se srušio na terenu, medicinski tim je reagirao, ali igrač je preminuo na putu do bolnice. Prema svjedocima, Gueric je progutao novčić koji je držao u ustima usred utakmice.

Prema izvještaju African Public Radija, riječ je o vještičarenju koje se zove gri-gri koje se odnosi na magijski čin zaštite, liječenja ili utjecaja na sudbinu.

Nekoliko izvješća sugerira da je ova praksa oslanjanja na rituale i vračeve za određivanje ishoda nogometnih utakmica vrlo česta u Burundiju.

