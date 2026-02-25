FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Tko će igrati na sigurno, a tko je spreman napraviti sve u ime ljubavi?

Foto: RTL

Jedna kandidatkinja ima osmijeh na licu jer ona je ušetala sa svojom ružom, ali u vili ne vlada jednako raspoloženje

25.2.2026.
13:32
Hot.hr
RTL
Prvi cocktail party i prva ceremonija ruža bez timova donose večer punu rizika, hrabrih odluka i neočekivanih obrata.

„Ovo će biti prvi cocktail party i ceremonija ruža na kojima ne vrijede timovi. To znači da na ceremoniji možete dobiti jednu ili dvije ruže. Na vama je hoćete li tu ružu prihvatiti i od koga“, rekao je voditelj i savjetovao djevojkama da dobro razmisle jer ako odbiju prvu ružu - pitanje je hoće li dobiti drugu.

Jedna kandidatkinja ima osmijeh na licu jer ona je ušetala sa svojom ružom, ali u vili ne vlada jednako raspoloženje. „Iskreno, nisam očekivala da će dobiti ružu, ali nisam ljubomorna jer nju ne gledam kao konkurenciju“, misli jedna djevojka.

Hoće li netko riskirati i odbiti ružu? Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' pogledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Gospodin SavršeniVoyo
