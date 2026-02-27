Tajno vjenčanje slavne srpske influencerice: Zorannah izrekla sudbonosno 'da', nije nosila vjenčanicu

Poznata regionalna modna blogerica i influencerica Zorana Jovanović Zorannah udala se za svog dugogodišnjeg partnera, nogometnog vratara Eloya Rooma. Par je izgovorio sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji u Sjedinjenim Američkim Državama, daleko od očiju javnosti i bez velikog slavlja, piše Blic

Za ovu posebnu priliku Zorana je odabrala nekonvencionalnu kombinaciju – umjesto klasične vjenčanice nosila je bijeli sako i visoke čizme iznad koljena.

Njezin modni izbor iznenadio je mnoge obožavatelje, no influencerica je još ranije objasnila zašto ona i Eloy nisu planirali raskošno vjenčanje. Istaknula je kako su odlučili organizirati samo skromno građansko vjenčanje, prvenstveno zbog administrativnih razloga. Par je morao ozakoniti vezu zbog potrebne dokumentacije i vize, posebno zato što često mijenjaju mjesto boravka i unaprijed ne znaju gdje će živjeti.

Drugi razlog bila je i Eloyjeva nogometna karijera. Vratar reprezentacije Curaçaa bio je u to vrijeme posvećen kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, zbog čega nisu imali vremena za organizaciju velike svadbe. Njegova reprezentacija na kraju se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026., čime je Curaçao postao najmanja država u povijesti koja će nastupiti na tom natjecanju.

Zorana je tada javno izrazila ponos na supruga, ističući kako je ostvario dječački san i ispisao povijest za svoju zemlju.

"Reći da sam ponosna na tebe nije dovoljno. Ispunio si svoje snove iz djetinjstva, ispisao povijest za svoju zemlju i sve to s 36 godina, bez kluba i pravog treninga u posljednjih nekoliko mjeseci. Tvoja snaga, predanost i motivacija neusporedivi su. Nikad nisi odustao. Imao si cilj i penjao se stepenicu po stepenicu. Ponekad tražim previše. Čista mreža svaku utakmicu, kako bih bila ponosna. Ali ponosna sam samo zato što te vidim kako se boriš za svoj san i san svojih suigrača. I učinio si to. S čistom mrežom, ako mogu dodati. San za koji nitko nije mislio da je moguć prije nekoliko godina. Otok za koji toliko ljudi nije znalo ni da postoji. 150.000 ljudi. Najmanja država ikad koja se kvalificirala za veliku pozornicu. Povijest. A ti si dio nje. Što god se sljedeće dogodi, nitko ti to ne može oduzeti", poručila je Zorannah svom partneru.

Par se zaručio u svibnju prošle godine, kada je Zorana pokazala zaručnički prsten s velikim dijamantom. Njihova ljubavna priča započela je 2023. godine nakon upoznavanja putem aplikacije za upoznavanje, popularne među poznatim osobama.

Zorana i Eloy tijekom veze živjeli su u nekoliko država, uključujući SAD, Belgiju i Nizozemsku, gdje trenutno imaju adresu, a mjesto boravka često je ovisilo o njegovim nogometnim angažmanima.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija