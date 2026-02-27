Ljubav cvjeta u ožujku: Ova četiri horoskopska znaka doživjet će pravu romantičnu eksploziju

Ožujak 2026. godine stiže kao mjesec duboke introspekcije i neočekivanih preokreta na ljubavnom planu. Započinje pod utjecajem retrogradnog Merkura u Ribama, koji nas do 20. ožujka potiče da usporimo, preispitamo stare osjećaje i donesemo jasnoću u odnose koji su bili obavijeni velom neizvjesnosti.

Ovo nije vrijeme za ishitrene odluke, već za prepuštanje i povjerenje u proces. Energija se dramatično mijenja ulaskom Venere u strastvenog Ovna, donoseći val svježe, hrabre i inicijativne energije.

Dok će neki osjetiti izazove, za četiri horoskopska znaka zvijezde pripremaju pozornicu za procvat romantike.

Ovan: Strast se budi s dolaskom Venere

Za ovnove, ožujak donosi magnetsku privlačnost koju je nemoguće ignorirati. Ključni trenutak događa se već 6. ožujka, kada Venera, planet ljubavi i ljepote, ulazi upravo u vaš znak. Ovaj tranzit pojačava vašu prirodnu karizmu, samopouzdanje i hrabrost da preuzmete inicijativu.

Osjećat ćete se privlačnije i spremnije za druženje, a vaša direktnost mogla bi otvoriti vrata za iskrene razgovore koje ste dugo odgađali. Energija mjeseca zahtijeva brzinu i odlučnost, što savršeno odgovara vašoj impulzivnoj prirodi.

Zvijezde vam poručuju da je ovo idealno vrijeme da se odvažite, priđete osobi koja vas zanima ili jednostavno ažurirate svoj stil i zablistate.

Budite otvoreni za neočekivane pozive i poznanstva, jer bi vas upravo vaša spremnost da bez straha zakoračite naprijed mogla dovesti na pravo mjesto u pravo vrijeme.

Foto: Shutterstock

Rak: Vrijeme je za emocionalni rast i samopouzdanje

Nakon perioda unutarnjeg preispitivanja, rakovi u ožujku konačno osjećaju olakšanje i otvaraju se za ljubav. Najvažniji astrološki događaj za vas je direktni hod Jupitera, planeta sreće i ekspanzije, koji se budi u vašem znaku 11. ožujka. Ovaj trenutak predstavlja veliku prekretnicu koja donosi val optimizma, jača vaše samopouzdanje i osobnu privlačnost.

Mogućnosti za emocionalni rast i produbljivanje veza bit će naglašene, a vi ćete se osjećati spremnijima za otvorenost i ranjivost. Iako retrogradni Merkur može usporiti svakodnevni tempo, iskoristite to kao priliku za ponovno povezivanje s ljudima iz prošlosti ili za mirno rješavanje starih nesuglasica.

Savjet za ovaj mjesec je da izbjegavate pretjeranu analizu partnerovih postupaka i dopustite si uživanje u jednostavnosti ljubavi. Vjerujte svom srcu i dopustite da vas vodi prema dubljoj emocionalnoj bliskosti.

Ribe: Introspekcija otvara vrata dubljoj povezanosti

Sunce u vašem znaku donosi vam kreativnu energiju, dok retrogradni Merkur, također u Ribama, čini ovaj mjesec iznimno osobnim i introspektivnim. Do 20. ožujka imat ćete priliku zaroniti duboko u svoje osjećaje, preispitati prošle veze i shvatiti što vam je uistinu potrebno za sreću.

Ovo je savršeno vrijeme da ponovno posjetite stare dnevnike, kreativne projekte ili čak razmislite o porukama koje vam donose snovi. Lunarna pomrčina u Djevici 3. ožujka stavlja fokus na vaša partnerstva, donoseći važne spoznaje ili prekretnice.

Veze koje su preživjele izazove proteklog razdoblja sada imaju priliku za jačanje i ponovno povezivanje na dubljoj razini. Nemojte se bojati tišine i samoće; upravo u miru pronaći ćete jasnoću koja vam je potrebna da poboljšate svoj ljubavni život.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Transformacija kroz iskrenost i strast

Škorpioni će u ožujku osjetiti kako se njihovi odnosi poboljšavaju dok uče cijeniti mir umjesto kaosa. Lunarna pomrčina 3. ožujka osvjetljava vaše polje prijateljstva i društvenog života, pomažući vam da shvatite tko su vam istinski saveznici na vašem putu. Retrogradni Merkur potiče vas na samoizražavanje i daje vam priliku da ponovno razmotrite stari ljubavni interes ili jednostavno shvatite što vam donosi istinsku radost.

Ulazak Venere u Ovna donosi dašak vatrene energije koja se može usmjeriti na brigu o sebi, što će se pozitivno odraziti i na vaše odnose. Kombinacija nježnih emocija s početka mjeseca i strastvene energije u drugom dijelu idealna je za produbljivanje intimnosti i ponovno rasplamsavanje strasti. Budite strpljivi prema partneru i dopustite da vas ranjivost i iskrenost vode prema dubljoj i transformativnoj povezanosti.