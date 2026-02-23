Zvijezde im se smiješe: Ovi znakovi do kraja zime dobivaju priliku koju ne smiju propustiti

Zima je u punom sjaju, a astrološki utjecaji donose snažnu energiju transformacije, označavajući završetke dugih ciklusa i početke potpuno novih poglavlja.

Planetarni ples Jupitera, koji širi mogućnosti, Saturna, koji gradi stabilnost, i Plutona, koji pokreće duboke unutarnje promjene, stvara jedinstvenu atmosferu u kojoj će neki horoskopski znakovi osjetiti snažan vjetar u leđa.

Ne radi se samo o prolaznoj sreći, već o prilikama koje mogu definirati budućnost. Prema astrološkim predviđanjima, četiri horoskopska znaka ulaze u razdoblje u kojem će im se otvoriti vrata za koja su mislili da su zauvijek zatvorena.

Bilo da se radi o karijeri, ljubavi ili osobnim financijama, ovo je vrijeme za hrabre poteze i osluškivanje intuicije. U nastavku otkrivamo tko su sretnici kojima se do kraja zime pruža prilika života.

Ovan: Hrabrost se napokon isplaćuje

Za ovnove, ova zima označava kraj dugog čekanja. Njihova urođena energija i samopouzdanje dolaze u prvi plan, omogućujući im da svoje brojne ideje napokon pretvore u konkretne i opipljive rezultate.

Na poslovnom planu pojavljivat će se prilike koje zahtijevaju brze odluke i nepokolebljivu hrabrost, a upravo će im taj dinamičan ritam donijeti ključnu prednost u napredovanju. Dok će tempo ponekad djelovati iscrpljujuće, upravo će on otvoriti nove prilike za rast.

Ovo je period u kojem se njihova prirodna inicijativa spaja sa strategijom i strpljenjem, što je iznimno moćna kombinacija. Bilo da se radi o promaknuću, pokretanju vlastitog projekta ili promjeni smjera karijere, ovnovi će osjetiti da se kockice slažu.

Ta pozitivna energija prelijeva se i na osobne odnose, gdje se očekuje više jasnoće i stabilnosti. Slobodni pripadnici znaka mogli bi upravo sada započeti snažnu i sudbonosnu vezu koja ima potencijal promijeniti im život iz korijena.

Foto: Pixabay

Rak: Emotivna stabilnost kao temelj uspjeha

Rakovi ulaze u jednu od najstabilnijih i najispunjenijih godina u posljednje vrijeme, a temelji za to postavljaju se već ove zime. S naglaskom na osobnom razvoju i emotivnom balansu, osjećaj unutarnje sigurnosti odrazit će se na sve aspekte njihovog života.

Astrolozi ističu da su rakovi miljenici Jupitera u 2026. godini, što im donosi optimizam, osobni rast i priliku za emocionalno iscjeljenje. Zima je vrijeme za jačanje temelja, posebno u partnerskim i obiteljskim odnosima.

Uspjeh za rakove neće doći isključivo kroz akciju, već kroz jačanje veza, postavljanje zdravih granica i odabir pravih ljudi s kojima će surađivati. Njihova intuicija i emocionalna dubina postaju njihove najveće prednosti.

Mogući su pomaci vezani uz dom, obitelj ili rješavanje starih emocionalnih tereta, što će im osloboditi put za ostvarenje snova. Za mnoge rakove, ovo razdoblje donosi unutarnji mir i vanjske blagoslove, poput pronalaska idealnog doma ili ostvarenja posla o kojem su dugo maštali.

Lav: Zasluženo priznanje i povratak snage

Nakon razdoblja izazova, lavovi će doživjeti obnovu životne energije i povratak svoje prepoznatljive unutarnje snage. Trud koji su ulagali na profesionalnom planu napokon postaje vidljiv i donosi im priznanje koje zaslužuju. Moguća je podrška nadređenih, ponuda za vođenje važnih projekata ili prilike koje osiguravaju dugoročnu stabilnost i financijsku sigurnost.

Njihovo prirodno samopouzdanje privlačit će pozitivne ishode, a financijske prilike mogle bi doći u obliku bonusa ili proširenja poslovanja.

Ovo je vrijeme kada će lavovi osjetiti da se njihov naporan rad isplatio. Stabilnost se ne odnosi samo na posao; u ljubavnom životu jačat će se povjerenje i komunikacija u postojećim vezama.

Slobodni lavovi privlačit će partnere koji im nude sigurnost i kvalitetan odnos, umjesto prolaznih avantura. Zahvaljujući promišljenim odlukama, financije postaju stabilnije, a osjećaj kontrole nad vlastitim životom vraća im optimizam i želju za novim pobjedama.

Foto: Pixabay

Ribe: Intuicija otvara vrata sudbinskoj ljubavi i uspjehu

Ribe ulaze u čarobno razdoblje u kojem će njihova pojačana intuicija biti najpouzdaniji vodič. Konačno uče razlikovati realnost od iluzija, što im omogućuje da donose jasne i promišljene odluke.

Ovo je vrijeme kreativnog procvata, a njihove umjetničke vizije i duhovne težnje imaju priliku materijalizirati se. Financijsko stanje se popravlja zahvaljujući boljem upravljanju prioritetima i povjerenju u vlastite sposobnosti.

Najveće prilike za ribe mogle bi se pojaviti na ljubavnom planu. Zvijezde im najavljuju sudbinske susrete i pronalaženje emocionalne sigurnosti. Bilo da su u vezi ili slobodne, odnosi postaju jasniji i ispunjeniji podrškom. Ribe će primijetiti konkretan napredak u svim segmentima života jer napokon okreću leđa onome što ih iscrpljuje i hrabro koračaju prema onome što ih istinski ispunjava.

Neočekivani susreti ili iznenadne okolnosti mogle bi im u potpunosti promijeniti život nabolje.