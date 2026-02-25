Teška ozljeda mlade zvijezde Real Madrida: Asencio iznesen na nosilima

Napeto je bilo tijekom cijele utakmice šesnaestine finala između Real Madrida i Benfice. Tenzije su bile na vrhuncu kako zbog napetog rezultata tako i zbog prošle utakmice, a na kraju je slavio "Kraljevski klub" koji je na Santiago Bernabéuu pobijedio 2-1 i potvrdio prolazak dalje.

U domaćim redovima nije bilo ozlijeđenog Kyliana Mbappéa, koji ima problema s koljenom, kao ni Judea Bellinghama te još nekoliko igrača. To je znatno otežalo selekciju Arbeloi, koji nakon ove utakmice ima nove muke jer se na utakmici teško ozlijedio Raúl Asencio.

Prilikom jednog ispucavanja vratara Benfice, Anatolija Trubina, Asencio je došao duboko u protivničku polovicu te pokušao izbiti loptu s glave Rafe Silve. Na loptu je u istom trenutku išao i Camavinga te se Rafa Silva odmaknuo, a dva igrača Reala sudarila. Pritom je Asencio "izvukao deblji kraj" te je morao izaći s terena na nosilima s ovratnikom.

Foto: Ruben Albarran/Shutterstock Editorial/Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Blokirane ceste i sukobi! Svi se to boje izgovoriti naglas: SP 2026 je ugrožen