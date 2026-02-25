Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice

PLIVAJU U IZMETU /

Dok Donald Trump razmišlja hoće li napasti Iran, mornari s najmodernijeg američkog ratnog broda imaju druge probleme. I to s kanalizacijom. Na društvenim mrežama šire se ovakve snimke zahoda koji plivaju u fekalijama.

Riječ je o ratnom brodu Gerald Ford koji je već osam mjeseci na moru, što nije praksa. Taj brod vidjeli smo u listopadu u Splitu, pa je išao do Venezuele, a sada je na Kreti i čeka zapovijed o napadu na Iran. I to sa začepljenim zahodima, jer se na njemu ne može raditi redovno održavanje. Američka ratna mornarica je potvrdila da sustav odvodnje na brodu redovito zakazuje.