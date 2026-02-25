Majka ga odbacila, a on se ulovio plišanca: 'Malo-pomalo će se uklopiti u čopor'

'IZDRŽI PUNCH' /

Punch, šestomjesečni makaki u japanskom zoološkom vrtu, viralna je senzacija i trenutno najpoznatiji majmun na svijetu. Zoološki vrt Ichikawa nadomak Tokija posljednjih dana privlači više posjetitelja nego inače, a za sve je zaslužan upravo Punch. Bebu makakija, koju je napustila majka, obožava cijeli svijet otkako je objavljena snimka na kojoj grli plišanog orangutana. Ima i odane fanove koji ga podržavaju pod heštegom #HangInTherePunch, odnosno "Izdrži, Punch". I izdržat će – čuvari zoološkog vrta kažu da se već počeo igrati s drugim majmunima.