FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'IZDRŽI PUNCH' /

Majka ga odbacila, a on se ulovio plišanca: 'Malo-pomalo će se uklopiti u čopor'

Punch, šestomjesečni makaki u japanskom zoološkom vrtu, viralna je senzacija i trenutno najpoznatiji majmun na svijetu. Zoološki vrt Ichikawa nadomak Tokija posljednjih dana privlači više posjetitelja nego inače, a za sve je zaslužan upravo Punch. Bebu makakija, koju je napustila majka, obožava cijeli svijet otkako je objavljena snimka na kojoj grli plišanog orangutana. Ima i odane fanove koji ga podržavaju pod heštegom #HangInTherePunch, odnosno "Izdrži, Punch". I izdržat će – čuvari zoološkog vrta kažu da se već počeo igrati s drugim majmunima.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.2.2026.
7:20
RTL Direkt
MajmunJapanZoološki Vrt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx