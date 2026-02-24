FREEMAIL
NEMOGUĆ IZBOR /

Pada odluka? Plenković povukao zanimljiv potez uoči sastanka koalicije: Bit će to 'oči u oči'

Dok se u zagrebačkoj Skupštini lome koplja oko ustavne tužbe zbog Vladine organizacije dočeka bez suglasnosti Grada, na Ustavni sud stigao je još jedan važan predmet.

S obzirom na to da SDP i Možemo imaju većinu, očekuje se izglasavanje prijedloga koji gradonačelnik temelji na članku 4. Ustava, ističući da je državna vlast ograničena pravom na lokalnu samoupravu. S druge strane, iz HDZ-a poručuju da je riječ o političkom potezu te da je prava adresa za ovakve sporove Upravni sud. Uz to, Skupština traži i ocjenu ustavnosti tzv. Bačićevih zakona o stanovanju i upravljanju zgradama.

"Oporba ga je žestoko napala; kažu da je protuustavan i da zadire u privatni interes. Ministar Bačić sve to odbacuje. U ovom slučaju Ustavni sud za odluku ima rok od mjesec dana", izvijestila je reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić.

Paralelno s događanjima u Skupštini, premijer Andrej Plenković se nakon povratka iz Ukrajine suočava s ozbiljnim potresom u vladajućoj koaliciji. Fokus je na sukobu HSLS-a i Domovinskog pokreta oko Josipa Dabre.

"Premijer će morati razdvojiti zaraćene strane, tako da će se odvojeno naći s čelnikom HSLS-a, a s druge strane s čelnikom Domovinskog pokreta. Poručio je Dabri da njegov zakonski prijedlog ne može proći, ali i Hrebaku da na nikakve ultimatume ne pristaje", ističe Šošić u svojoj analizi. Cijelu analizu pogledajte u videu.

Prije koalicije premijer oči u oči sa Hrebakom i Penavom 

Kako neslužbeno doznajemo, premijer će se prije koalicijskog sastanka koji je planiran za srijedu u 12 sati odvojeno sastati sa čelnikom HSLS-a i čelnikom DP-a.

Iz HDZ-a neslužbeno poručuju kako je sve otvoreno, ali i kako im nije cilj zamjena DP-a. Iz DP uvjeravaju kako ostaju cjeloviti i kako se Josipa Dabre ne odriču, dok iz HSLS-a ne posustaju i i danas ponavljaju ako Dabro ostane - oni odlaze iz koalicije. Sve bi trebalo biti jasnije nakon sutrašnjeg sastanka.

24.2.2026.
19:53
RTL DanasDajana Šošić
Tomislav TomaševićUstavni SudAndrej PlenkovićTužbaJosip DabroBranko Bačić
