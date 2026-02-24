Tisuće Ukrajinaca našle su dom u Hrvatskoj: Leonid (13) nikoga neće ostaviti ravnodušnim...

'FALE MI...' /

Više od 3 milijuna i 700 tisuća Ukrajinaca raseljeno je unutar napadnute zemlje. A više od 6 milijuna pobjeglo je u druge države. Neki od njih i u Hrvatsku.

U kampu kraj Otočca trenutačno je 140 Ukrajinaca. Neki su tu od prvih dana ruske invazije, neki kraće. Daniil kaže da mu je ljepše u Ukrajini. "Da, jer tamo sam se rodio. Volim tu kuću. Tamo je više prostora nego u mom domu u Hrvatskoj. Ali u Hrvatskoj je više nacionalnih parkova u koje volim ići", kaže Daniil Goncharenko.

Kako je bilo bježati iz Zaporižje prije 4 godine, Katerynu Mudrik podsjećaju snimke tih dana. Prije nje u Zagreb su stigli njezin brat i starija kći. I pomogli su joj, kako ona kaže, dobri ljudi.

"Dok ne znaš što je, izgubljeni potpuno, ostavili smo obitelj u Ukrajini, makar da imamo stan. Ali gazda nam je rekao da djeca idu u školu. Mi smo rekli - ne, ne, vraćamo se mi skoro u Ukrajinu, neće to dugo trajati. On je rekao - čujte, mi znamo što je to. Jer stare generacije u Hrvatskoj znaju što je rat."

Sin Leonid, danas 13-godišnjak, kaže da mu je omiljeni predmet povijest. U početku je, kaže, bilo teško naći nove prijatelje. A sve koje je poznavao ostali su u Ukrajini. "Fale mi baka, tata i prijatelji. Volimo sam se družiti s njim. Čak bi preko interneta bilo dobro. Ali sad sam izgubio njihove brojeve i ne mogu sad."

Leonid kaže da mu je hrvatski jezik jednostavan zbog sličnih riječi. A njegova majka, sada kada ga zna bolje, nada se da će naći posao u struci. U Zaporižji je radila kao inženjerka u hidroelektrani. Više doznajte u priči Katarine Brečić.