'IMAMO PRAVO RAZGOVARATI' /

Posavec nakon sastanka 'Batak koalicije': 'Nismo nikome ništa dužni...'

U jednom zagrebačkom restoranu održan je sastanak dijela predstavnika buduće nezavisne centrističko-liberalne platforme koja planira izići na sljedeće parlamentarne izbore, doznaje Nacional. Sastali su se predsjednik IDS-a i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, župan Međimurske županije Matija Posavec i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec

Ova centristička opcija koja bi na izbore izišla samostalno, sastojala bi se od liberalnih stranaka i pojedinih istaknutih gradonačelnika. Matija Posavec potvrdio je za RTL Danas da je sastanak održan.

"Razlika između naše i nekih drugih stranaka je u tome što smo mi na izbore izašli samostalno i sami osvojili te mandate. Nismo se utapali u velike koalicije da smo nekome nešto dužni, niti nam je itko išta poklonio", poručio je Posavec.

24.2.2026.
17:01
RTL Danas
Parlamentarni IzboriMatija PosavecDario ZurovecIdsKoalicija
